Většina lidí si vůbec neuvědomuje, jakou mají jejich myšlenky a přání váhu... Než se posuneme k ezoteričtějšímu a mystičtějšímu vysvětlení, podíváme se, jaký názor mají psychologové či kouči.

„Negativní myšlení, tedy fakt, že na všem hledáte to horší, místo toho, abyste se na věc podívali z pozitivnější stránky a snažili se na věcech hledat i to dobré, rozhodně kvalitu vašeho života a vztahů nezlepší. Negativní názor na svět často nepříjemné situace dokonce přivolává. Naopak když se budete na svět dívat optimisticky, bude se vám žít mnohem lépe,“ píše na svém blogu koučka Tamara Smithová.

Změňte svůj život myšlenkou

A přesně tak je to i s tím přáním. Například si přejete, aby vaše dítě udělalo maturitu, ale místo toho, abyste ho povzbuzovali, že zkoušku určitě udělá, mu říkáte: „Vidíš, měl ses víc učit“ nebo „Celé čtyři roky jsi na to kašlal a teď čekáš, že se všechno za týden naučíš, to je nemožné!“. Potomek bude v depresi z vaší negativity, a protože je logicky nervózní a má strach, že maturitu neudělá, je dost pravděpodobné, že u zkoušky zpanikaří a nakonec propadne. Zatímco když bude vědět, že za ním stojíte, věříte mu, a když to náhodou neklapne, podpoříte ho, bude mít jistotu, která mu pomůže maturitu udělat...

A tak je to se vším. Velké škody napáchá negativita ve vztazích. Jste třeba sami a už pěkně dlouho toužíte po partnerovi, ale hlavou se vám honí myšlenky typu: „Proboha, jak bych já mohla najít chlapa, stárnu, mám pár kilo navíc a kolem je mnoho mladších slečen, tak jak by si někdo mohl všimnout mě?! A kromě toho všichni chlapi, co znám, jsou zoufalci...“

S tímto přístupem moc daleko nedojdete. Negativní myšlenky a vize z vás totiž do určité míry vyzařují, sice je nevyslovíte nahlas, ale řeč vašeho těla mluví jasně.

Proto je důležité, abyste – pokud opravdu chcete svůj život změnit, získat partnera či novou práci – postupně měnili váš přístup k životu a negativní myšlenky se snažili nahradit těmi pozitivními. Nepůjde to snadno, ale postupně se vám to začne dařit.

Pokud byste chtěli, aby vás přitom podpořil i vesmír, není vůbec od věci se naučit správně definovat své přání. To se nejlépe dělá tak, že své – vždy pozitivně formované myšlenky a přání – budete psát na papír a vždy poprosíte vesmír nebo třeba anděly, aby vám pomohli s realizací vašich přání.

Začněte jednoduše, třeba si přejte, když někam jedete autem, aby bylo na místě určení volné parkovací místo. Nebo aby v obchodě nebyla fronta, když spěcháte. Přejte si to vědomě a dopředu, ne když vstupujete do obchodu. Uvidíte, že pozitivní přístup dělá zázraky.

Domácí svatyně Ideálním místem, kde budete »čarovat«, je malá domácí svatyně. Měl by to být prostor v bytě, který máte rádi, kde je vám dobře a který není na moc frekventovaném místě. Pokud máte velký byt, vyhraďte si třeba jeden kout, který si vyzdobíte a navodíte atmosféru, v níž se vám bude dobře relaxovat, meditovat a měnit negativní myšlení na pozitivní. Třeba právě tady můžete psát své prosby a přání, které můžete ve své »svatyni« uložit do nějaké hezké krabičky...

A jak by mělo vaše čarovné místo vypadat? Upřímně, to je jen a jen na vás. Můžete si tam dát sošku nějakého bůžka, pokud v něj věříte, ale také nemusíte, každopádně by ve svatyni měly být předměty, které máte ráda a připadají vám něčím významné, nebo dokonce posvátné. Můžete sem pravidelně dávat také čerstvé květiny, je důležité, aby byl váš prostor čistý a voňavý. Proto hezká aromalampa je určitě okouzlujícím doplňkem. Opravdu nejdůležitější ale je, abyste ve svém prostoru trávila pravidelně dost času rozjímáním či meditací. Právě vaše energie, pozitivní myšlenky, prostě vaše přítomnost z takového prostoru dělají opravdovou svatyni splněných přání.

Magické rituály pro vás připravila věštkyně a kartářka Barbara Kočková. www.vykladkarty.cz