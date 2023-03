Krása pro půvabné horalky: co nesmí chybět ve vaší kosmetické výbavě

Hory a jarní prázdniny? No, kdo by se netěšil! Ale pobyt na čerstvém vzduchu si žádá své. Pleť, vlasy i tělo je třeba důkladně připravit. Co všechno si tedy zabalit na cestu? Vezmeme to hezky od hlavy až k patě

Vlasová péče

Zima představuje pro vlasy velkou zátěž i v nížinách, natož na horách, kde si dáváme na hlavu čepici a helmu a k tomu se během pohybových aktivit značně potíme.

Pokožka hlavy dostává zabrat, stejně jako vlasy, ani jim nedělá přechod z tepla do zimy dobře. A navíc všechny ty šály a kapuce, kštice elektrizuje na všechny strany. Co s tím?

Rozhodně si s sebou vezměte kvalitní vlasovou péči, nejlépe s kolagenem, který je vhodný pro podrážděnou a namáhanou vlasovou pokožku i samotné vlasy. Vyhněte se používání kovových sponek a kartáčů, už tak namáhané vlasy by se mohly mechanicky ještě víc poničit, raději vsaďte na látkové gumičky a umělohmotné nebo dřevěné kartáče.

Vlasy si umývejte obden, tím se eliminuje používání fénu, který taky není zrovna kamarád do zimy, a určitě nechoďte ven s mokrou hlavou.