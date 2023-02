Pokud ještě nemáte tyto kosmetické pomocníky na cestě ke kráse, je čas to napravit. Ač můžete namítat, že je to zbytečné, že se bez nich v pohodě obejdete, opak je pravdou. S nimi, obzvlášť když sáhnete po kvalitě, bude vaše každodenní zkrášlování mnohem snadnější a příjemnější.

Pinzeta

Úprava obočí nebo jen odstranění nežádoucích chloupků z obličeje? Pinzetu jednoduše potřebujeme mít neustále při ruce. I když je teď v trendu obočí spíš husté a přírodní, nad kořenem nosu se občas objeví neposedné chloupky, které se nedaří nijak zkrotit. Ty musí pryč. Nejlepší je na ně pinzeta se zkosenou špičkou, která si poradí i s drobnými chloupky.

Zvládne to také špičatá pinzeta, pinzeta kterou lze použít i na aplikaci umělých řas či nálepek ke zdobení nehtů. Jestli to chcete mít komfortnější, pořiďte si pinzetu s osvětlením, usnadní vám práci.

Štětec na pudr

I v případě, že ostatní štětce a aplikátory líčidel pokládáte za nedůležité, na tomto jediném si dejte záležet. Jednak se používá nejčastěji ze všech, jednak s ním dosáhnete nejlepších výsledků.

Vhodný je štětec s dlouhými štětinami, nejlépe z přírodních vláken, který má polotvrdý vlas, aby se z něj dal pudr lehce otřepat. Nebojte se investovat do kvalitních kousků, pokud je jednou za měsíc umyjete - teplou vodou a šamponem, vydrží vám léta.

Houbička na make-up

Prsty si nanesu make-up taky, na co houbičku, můžete namítat, ale ani ty nejhbitější prstíky nedovedou sjednotit make-up či podkladovou bázi tak dokonale jako právě houbička.

Před použitím ji namočte vodou, vyždímejte a sejměte jí menší množství make-upu, které jste si předtím nanesli na ruku. Pak už ho jen rovnoměrně zapracujte do pleti. Chcete-li si aplikaci usnadnit, pořiďte si zkosenou houbičku, která si poradí i se zónou okolo nosu a očí.

Kleštičky na řasy

Vyrábějí se z kovu i z umělé hmoty a v závěrečné fázi líčení se mohou stát přímo zlatým hřebem vaší snahy – oku dodají hloubku i upravený vzhled. Přiložte je co nejblíž ke kořínkům řas, vždy před aplikací řasenky. S tou by byly řasy už moc tuhé a mohly by se polámat.

Zvětšovací zrcátko

Ani ty nejlepší a nejdražší výrobky vám nezaručí dokonalý vzhled, když je správně nenanesete. Zda je líčení precizní, dokážete zkontrolovat jen na denním světle pomocí zvětšovacího zrcátka.