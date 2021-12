Jestli si u honu za dárky obvykle koupíte i něco pro sebe a na sebe, pak se na to předem připravte. Vyrazte v tělovém prádle, to pro případ, že budete zkoušet něco světlého, a nejlépe v bílém nebo černém basic triku a rozepínacím svetříku – nové kalhoty potom hned uvidíte jako celek. Na sobě mějte jen to, co jde lehce a rychle zapnout, vévodit by měly neutrální barvy.