Minimalistický styl oblékání, jemuž se ve světě říká capsule wardrobe, si v poslední době oblíbila řada žen. Jeho tajemství netkví v tom, že máte doma jen jedny džíny a dvě trička a nenosíte nic jiného. Jde o to, že vyznáváte jednoduchou, osobitou a hlavně nadčasovou estetiku a dbáte víc na kvalitu než na počet.

V praxi to znamená, že vlastníte zhruba deset až třicet kousků oblečení, které vám samozřejmě musí perfektně padnout, klíčovou podmínkou přitom je, aby se dalo šatstvo vzájemně kombinovat.

Jinak je to množství, které by se mělo vejít na jeden štendr, což je praktické: nepotřebujete nijak velkou skříň a vystačíte si dobře od jara do zimy. Šatník je stálý a trvalý, jen výjimečně nakupujete nové věci.

Mohlo by se zdát, že se jedná o oděvy, jež jsou zároveň i ryze funkční, ale nemusí to nutně platit. Úbor bude sice bez příkras, ale pohodlný a praktický být nemusí.

Když už si nepleteme pojmy a dojmy, můžeme se podívat na to, jak přesně takový minimalistický šatník vypadá. Především je postaven na basic kouscích v neutrálních barvách.

Černá, šedá a béžová, to je základ, jako výstřelek se může objevit i modrá a červená, vždy ale půjde o jednobarevné modely, vzory a potisky do tohoto konceptu nezapadají. Taktéž se nepěstují ozdobné prvky, žádné krajky, korálky a aplikace nefrčí, stačí například přiznané švy nebo záševky.

Střihy jednotlivých kousků musí být jednoduché, ale vždy pečlivě promyšlené. Tak nějak automaticky se očekává, že bude vše z kvalitních látek, které vydrží věky.