V čem dneska půjdete ven? I když nevyrážíte z domova za nějakými sportovními aktivitami, ale třeba jen tak na procházku, na houby nebo „vyvenčit se“ se svým čtyřnohým společníkem, dobře si rozmyslete, co na sebe.

Nejde jen o to, aby vám to slušelo, ale hlavně aby vám bylo teplo, příjemně a také pohodlně. A platí to o oblečení stejně jako o botách, které obujete.

Je fajn mít ve skříni nějaké funkční oblečení, které je přímo stvořené pro pobyt venku. Může se vám zdát někdy dražší, ale při dobré péči vám dlouho vydrží, nepodléhá rychlým módním změnám a vlnám, a co je nejdůležitější – skutečně dobře funguje a venku vás ochrání.

Zejména při pobytu a pohybu v přírodě oceníte metodu vrstvení po oblečení. Raději než dvě „tlusté“ vrstvy si na sebe vezměte tři až čtyři tenčí.

Stále se nosí prošívané oblečení – a to nejen tradiční vesty a bundy, popřípadě kabáty, ale také třeba zimní sukně a šortky. V prošívaném oblečení tak budete nejen pěkně teple, ale i trendy.

Stejně tak nepolevuje obliba mikin nejrůznějších střihů, stylů, délek a materiálů. Teplá mikina a přes ni prošívaná vesta je styl, který teď vládne nejen oblečení do přírody a pro volný čas.