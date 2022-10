Všechny nejspíš tušíme, že vlna hřála lidi už dávno před naším letopočtem. Tehdy lidé asi úplně neřešili, co je a co není in, šlo jim o to, aby se zahřáli.

A my na podzim neprahneme po ničem jiném. Ještě to není na zimní huňaté svetry, ale lehounké vlněné kousky se už pomalu hlásí do služby.

Ostatně vlna je celoroční materiál. I když si to hodně z nás neumí představit, milovníci outdoorových sportů ji neodložili ani o prázdninách.

Ale zpět k podzimu, teď už vlněné svetříky a kardigany přivítáme všechny. Ty maxi vyniknou v kombinace s dlouhými plisovanými sukněmi a volnými kalhotami, ty rozevláté se hodí k úzkým spodním dílům, využijete ale i vesty.

Kromě klasické pletené módy se opět setkáme s něčím méně hřejivým, ale o to víc slušivým, a sice s žebrovým úpletem. Šaty, to bude to, co nutně potřebujete! Nejvíc letí obepínající žebrové kousky v midi délce, populární budou ale i krátké svetříky, například ty zavinovací.