Není žádným překvapením, že se kabáty vracejí každý podzim do světa módy jako bumerang. Kabát nepodléhá trendům, je to nesmrtelná srdcovka. Ostatně, co jiného by se pro chladnější dny tolik hodilo?

Jsou v módě každý rok, jen vždy dorazí s nějakým novým, osvěžujícím prvkem. Letos to budou vysoké límce a návrat k eleganci.

Kromě stále velmi populárních oversized kabátů přijdou na řadu i ty elegantní, s klasickou linií a dvouřadým i jednořadým zapínáním. Potěší také návrat zavinovacích kabátů.

A co barevné ladění? Poletí především odstíny bordó, oranžové, hořčicově žluté a khaki, ochuzeni ovšem nebudou ani ti, co preferují výrazné a jasné barvy, modré, červené i zelené kabáty už hledají nové majitele!

Co se týče sladění s dalšími kousky, kabátové trendy jdou rozhodně ruku v ruce s těmi džínovými. Vždyť právě toto duo umí vytvořit ty nejhezčí podzimní outfity, již od pohledu hřejivé a slušivé, jako vystřižené ze severských filmů.

Chce to džíny, nejlépe z materiálu, který pochází ze zodpovědných zdrojů, volný svetr, přičemž vlna je kamarádka největší, plus objemný maxi kabát. Jednobarevný, kostkovaný, jak chcete, měl by být ale kvalitní. Teď už jen doplňky: ledvinka přehozená křížem přes rameno, šněrovací boty a vysoká čepice.