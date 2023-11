Síla v kapce oleje. Kokosový dopřejte vlasům, mandlový zase pleti

Pokožka, která s vámi kráčí vstříc chladnému počasí, se při pomyšlení na tělový olej nejspíš začne třást vzrušením. Ano, olej, to je to, co potřebuje, aby byla zase vyživená, pevná a pružná, aby pomaleji stárla. A tělové oleje jí toto rozmazlování umí zajistit, a navíc si dokážou poradit i se striemi a jizvičkami.

Používat je můžete buď samotné, nebo jako součást dalších přípravků. Vesměs všechny mají hojivé účinky, každý zvlášť pak nabízí ještě něco navrch. Seznamte se tedy s tělovými oleji, některé možná už teď považujete za své dobré spojence, jiné ale pro vás mohou představovat novinku. Hlavně ty ovocné bývají pro mnohé velkou neznámou.