Podivné mlčení

Je sice pravda, že většina chlapů na mluvení moc není, ale občas by pár slov přece jen měl prohodit. Jestli se omezuje jen na jednoslovné odpovědi a sotva zvedne oči od displeje mobilu nebo monitoru počítače, tak to berte jako varovný signál. I po pár měsících nebo letech byste si měli mít co říct, a to nejen ve společnosti přátel, ale také o samotě ve dvou. Snažíte se utíkat každý do svého světa nebo na sociální sítě, cítíte ve vztahu nudu a chlad, tak to asi nebude ono.