Vzpomínáte na pana Božského, který byl osudovým mužem Carrie Bradshawové ze slavného Sexu ve městě? Byla do něj blázen, a i když ji několikrát vyšplouchl a sotva mohl aspirovat na titul partner roku, byl v jejích očích i srdci ten pravý.

Jste-li pragmatická žena, už nejspíš přemýšlíte, jak by asi vypadalo jejich soužití po 10, 20, 30 letech – tedy pokud by ještě vůbec byli spolu.

Jak rychle by jí asi začaly vadit některé jeho vlastnosti, zlozvyky, návyky, vtípky? Včetně těch, které jí v počátcích připadaly milé, originální, hodné obdivu.



Neztrácejte čas

Patříte k ženám, které třeba jen ve skrytu duše stále věří a čekají na pana Dokonalého? Vysnila jste si jeho podobu, vlastnosti, překrásný život, který byste s ním prožila?

S pravděpodobností hraničící s jistotou ho nikdy nepotkáte. Dokonalý člověk totiž neexistuje. Ale jistě je někde na světě takový (a ne jeden), který by byl pro vás ten pravý.

Není proto radno ztrácet rychle pádící čas a prošvihnout vztah s nadějným partnerem jen proto, že nemá modré oči, kudrnaté vlasy nebo podmanivý hlas jako herec, který je vaším idolem už od dospívání.

Dejte jim šanci

Přesto hledáte na každém muži chyby, kazy, nedokonalosti, cokoli, proč není tím „Božským“, se kterým byste spojila svůj život?

Tenhle moc mluví, tamten zas nemluví vůbec. Jeden by pořád jen sportoval, druhého nezvednete z gauče. Další je příliš velký snílek, jiný se zdá být až moc velký haur. Za pokus to přece stojí. Když jim dáte šanci, aby vám ukázali, jací doopravdy jsou, třeba právě mezi nimi je ten váš pravý muž s velkým M.

To vůbec neznamená spokojit se s kdekým, tolerovat věci, které se vám nelíbí, hrnout se do nevyhovujícího vztahu nebo si, nedej bože, nechat ubližovat. Trocha tolerance ale neškodí, vždyť i my, ženy, ji pro sebe vyžadujeme a potřebujeme víc než dost.



Možná nakonec zjistíte, že partner toho má s vaším vysněným panem Dokonalým společného mnohem víc, než by se mohlo zdát.