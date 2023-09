Růžová útočí v kině i v koupelně. Užijte si pink kosmetiku

Pozitivita, jas, energie, něha i dynamika, to vše vyzařuje z růžové. Existuje v mnoha odstínech a každý z nich má určitě něco do sebe. Jde o barvu mladistvou, jež dovede ubrat roky a přidat šmrnc. V tomto ročním období si jí můžete užít dosyta, a to nejen tak, že se do růžové obléknete. I kosmetický průmysl nabízí růžově vybarvené zázraky. Jen musíte zjistit, co konkrétně se hodí právě pro vás.

Rtěnka

Nejvhodnější odstín rtěnky bude takový, který nejvíc odpovídá přirozené barvě vašich rtů. Dále by měla rtěnka ladit k odstínu pleti. Na světle růžovou si tak teoreticky mohou brousit zuby dámy se světlou pletí, ostře růžová zase lépe vynikne na snědší pokožce.

Obecně se dá říct, že růžová rtěnka je výsadou letních typů, těm totiž vyloženě sedí chladné barvy, kdežto třeba zrzkám s pihatou pletí prokáže mnohem větší službu malinová či broskvová.