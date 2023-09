Září nám přeje, zkuste look jako od moře. Zvládnete jej levou zadní

Víte, jak vám všichni neustále kladou na srdce, že před sluníčkem je třeba se chránit, ne se mu vystavovat? Mají pravdu, ale na druhou stranu, co je hezčího než příjemně snědá pokožka a bronzově opálený obličej? Zvláště, když na nás v dalších listech kalendáře už číhá podzim a my můžeme využít poslední nadprůměrně teplé letní zářijové dny. Tak co to zkusit zařídit jinak?

Tónujte

Začněte tónovacím hydratačním krémem. Poskytuje pleti ochranu proti slunci a sjednotí její tón, navíc jí dodá kýžený zářivý vzhled. Jestli ale řešíte různé chybky, například kruhy pod očima, bude na místě použít hutnější krém.

Bronzujte

Pudr zvolte bronzový, respektive nejlepší je přímo bronzer – kombinace pudru, rozjasňovače a tvářenky. Nanášejte jej krátkým štětcem s jemným vlasem a aplikujte přesně na místa, kde se sluníčko nejspíš podepisuje: na čelo, líce, hřbet nosu a krk.

Bronzer by měl být hnědý, zhruba o odstín tmavší než vaše přirozená barva pleti, aby opálení vypadalo co nejpřirozeněji. Je lepší volit matný produkt, lesk a třpytky se nehodí pro každý obličej, třeba ten kulatý to jen rozšiřuje. S množstvím bronzeru to nepřehánějte, méně znamená více.

Stínujte!

A co oční stíny? V tomto případě lze udělat z bronzeru multifunkční líčidlo a použít jej místo nich, protože jinak jsou celkem zbytečné, stejně jako oční tužky. Bronzer víčka dostatečně rozjasní a zařídí, že tvář nebude vypadat ploše.

Nejlepší je aplikovat jej do středu víčka, do vnitřních koutků oka a pod obočí. Pokud přece jen trváte na stínech, zkuste něco zlatého a v tomto případě klidně i třpytivého...

Barvěte!

Řasám je třeba věnovat extra pozornost. Nejdřív je kleštičkami natočte, aby získaly bohatý vzhled. Kleštičky přitiskněte k řasám těsně u kořínků, dívejte se do zrcadla přímo před sebe, nástroj stiskněte a držte zhruba 10 sekund. Poté ho pomalu posuňte nahoru, ale ještě chvíli držte, následně povolte a zopakujte na druhém oku. Až po úpravě kleštičkami naneste řasenku.