Péči o ruce a nehty neopomíjejte, mnoho toho o vás napoví.

Dnes se nabízí nespočet možností, jak svému vzhledu vypomoci různými zkrášlujícími procedurami. Ač jedna návštěva estetické kliniky a trocha „umělých” složek dokáže udělat velkou službu, přesto se apeluje na přirozenost. Výjimkou nejsou ani nehty.

Možná právě vás trápí nešvar v podobě lámání a třepení nehtů, vyzkoušela jste snad vše, ale stejně nehty nejsou v té správné kondici, což je důvod, proč pravidelně navštěvujete profesionální služby manikérky. Jestli dáváte přednost prodlužování nehtů, pak si v první řadě dejte záležet na výběru salonu krásy. Zajímejte se o to, s jakými produkty pracují a jaká je filozofie společnosti. Ne všem jde totiž pouze a jen o peníze zákaznic.

Hýčkání profesionální manikérky se nic nevyrovná.

Sbohem, prvoplánový vzhlede!

Dlouhé nehty jsou již pasé. Dominovat letos bude pomyslný návrat ke kořenům. „Situace v loňskem roce nás zavedla k tomu, abychom se více koncentrovali na zdraví a vnímali vnější atributy. Nadešel tedy čas pro čistou a přirozenou manikúru. Když se zaměříme na nehty, pak trendem je návrat k již zmíněné přirozenosti. Nehty dominují krátké. Co se týče tvaru nehtu, ten se vybírá vždy podle typu prstů a toho, jaký životní styl dotyčná má. Ovšem nic nezkazíte lehce hranatým, případně oblíbeným oválným tvarem. Zaostřenými prvoplánovými nehty nikoho neokouzlíte, navíc jde o záležitost nepraktickou,” radí Tetiana Babchuk, majitelka RE: Beauty Studia nabízejícího expresní kosmetické služby pro moderní a vytížené ženy.

Přirozenost byla, je a vždy bude „sexy“.

Královské eso

Ač je červená barva klasikou a vždy bude působit na nehtech maximálně žensky a svůdně, byla by škoda nevyzkoušet jeden z aktuálních trendů v oblasti manikúry.

„Tak dlouho jsme byli v izolaci, že v novém roce budeme chtít vyzkoušet všechny barvy na nehtech najednou. Zkuste ale vybírat barvy a odstíny, které pospolu hezky ladí. Působivě pak vypadají černé a bílé detaily. Tenké grafické vzory, monochromatické pojetí, lakonický design. Zajímavou záležitostí je pak retrodesign. Návrat do 60. a 70. let v podobě perleťových laků, následují divoké „devadesátky” s různými nálepkami a infantilním vyobrazením. Do módy se také navrací zdobné prvky, jako jsou kamínky či třpytky. Na jaře a v létě si lze užívat romantických floristických vzorů a výrazných neonů,” prozrazuje aktuální dění v oblasti nehtů Tetiana Babchuk.

„Nehty coby osobní manifest,“ charakterizuje hlavní hit následujících dní. „Nail art znovu začíná být populární, setkávat se tedy budeme s nehty, na kterých bude vyobrazené životní motto či jiná blízká symbolika, zkrátka vyjádření vlastní podstaty bude v manikúře IN.”

Nail design je módní záležitostí.

Léčebný proces

V případě, že chcete vlastním nehtům navrátit život a posílit je, můžete vyzkoušet širokou škálu ozdravovacích laků s dostatkem vitamínů a minerálů. Základem by měl být kvalitní vyživují a regenerační krém, jenž budete aplikovat v pravidelných intervalech, minimálně dvakrát denně.

Na škodu nebudou ani povzbuzující zábaly. Nabízí se také možnost japonské techniky zvané P-shine. Do nehtů se zapracovává speciální pasta, která nehet zpevní. Výsledkem jsou lesklé, pevné a hlavně přirozené nehty.

V případě, že jste v úzkých, poraďte se s odbornicí na slovo vzatou. Jen tak bude mít vynaložené úsilí úspěch.