Jak pleť medem vyčistit?

Je to jednoduché a rychlé – navlčete si ruce a naberte asi lžičku medu do dlaní. S troškou vody si vytvořte na dlaních emulzi a tu si vmasírujte do pleti. Po chvilce směs opláchněte vlažnou vodou a pleť osušte. Použijte krém, na který jste zvyklá. Praktikujte denně, med postupně vytahá z pleti všechny nečistoty, vyhojí záněty a pleti celkově uleví, navíc ji vyživí.