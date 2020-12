1. Med dokáže uklidnit nervy a udržet psychiku v klidu. Obsahuje glukózu, která se rychle vstřebává do krve, a tak podporuje relaxaci a zmírnění psychických problémů. Ty dokážou občas velmi nepříjemně zasáhnout i do spánkového režimu.

Díky medu se ale nespavosti nemusíte bát. Hormon melatonin, který se vytvoří díky inzulinu, jehož hladinu med v krvi zvyšuje, zaručí, že budete spát, jako by vás do vody hodili.

2. Obáváte se, že přidáním medu do horkého čaje přijdete o všechny vitaminy v něm obsažené? Zbytečně! Běžně připravený čaj má teplotu 80–90 °C. Když se do něj ponoří lžička s medem a zamíchá, teplota čaje rychle klesne. Teplotní zátěž pak není na med tak vysoká a dlouhá, aby došlo k úplnému znehodnocení medu a v něm obsažených zdraví prospěšných látek. Med ale nikdy v čaji nevařte.

3. Často můžete slýchat, že zkrystalizovaný med už není tak kvalitní. Není to ale pravda. Krystalizace je pro med přirozenou vlastností a důkazem toho, že je med kvalitní a že s ním nebylo nešetrně manipulováno. „Doba, za jakou dojde u medu ke krystalizaci, závisí na podílu fruktózy a glukózy. Čím větší má med podíl fruktózy, tím později zkrystalizuje,“ vysvětluje Milan Špaček, bývalý včelař a jednatel společnosti Medokomerc.

4. Netušíte, jak med správně skladovat? Je to jednoduché. Medu nesvědčí světlo a vysoké teploty, proto by měl být uchováván při teplotě do 25 °C, v temnu a suchu. Můžete ho mít ve spíži, ale třeba i v lednici. Med pohlcuje vlhkost ze vzduchu a tím i pachy, proto dbejte na to, aby byla sklenice vždy dobře uzavřená a nehrozila tak kontaminace vlhkostí z vnějšího prostředí.

5. Dlouhá trvanlivost medu je způsobena vysokým obsahem jednoduchých cukrů, nízkým obsahem vody a antibakteriálními účinky, proto občas můžete slýchat, že se med nemůže zkazit. Opak je ale pravdou. Pokud není med kvalitní a má v sobě vysoký podíl vody, může začít kvasit. Doporučujeme proto kupovat jen ten kvalitní, který prošel přísnou kontrolou složení, jež spočívá v kontrole fyzikálního a chemického složení medu, ověření nepřítomnosti antibiotik, pesticidů a jiných látek, které do medu nepatří.

6. Koho by napadlo, že zrovna sladký med prospívá k úbytku tělesné hmotnosti. Ale je to tak! Pokud sledujete svou váhu, lékaři doporučují vyloučit všechny sladkosti na bázi cukru, ale med určitě ne. Je to proto, že cukr přítomný v medu má jiné složení. Zrychluje tak metabolismus, což je pro snížení hmotnosti nezbytné. Slazení medem se tedy nemusíte při boji s nadbytečnými kily bát.

7. Med je kromě jiného výborným bojovníkem se stresem, obnovuje buněčný systém a také zlepšuje paměť. To je dobrá zpráva především pro ty, kteří se svojí vlastní pamětí občas trochu bojují. Vápník, který med obsahuje, je snadno vstřebáván mozkem, který díky tomu lépe funguje.

8. Lidé s vyšším cholesterolem by si měli med pravidelně dopřávat. Neobsahuje totiž cholesterol. Jeho složky a vitaminy naopak přispívají ke snižování jeho hladiny. Denní konzumace medu má příznivý vliv na množství antioxidačních látek v těle, které jsou v boji proti cholesterolu velmi úspěšné.

9. Med je vynikající antioxidant, což znamená, že jeho pravidelná konzumace vyčistí vaše tělo od různých toxinů. Med je silné antiseptikum, takže pomocí jedné lžičky medu denně dokážete předcházet různým onemocněním spojeným s trávicím traktem. Kromě toho při průchodu žaludkem med rozloží zárodky a vyléčí malé rány na sliznici. A když budou vaše střeva zdravá, účinek medu se podepíše i na vaší tělesné schránce. Toxiny se z vás vyplaví a vy budete mít pleť jako miminko.

10. Pokud hledáte prověřenou pomoc v boji proti virům a bakteriím, vsaďte na lipový med, který je získáván včelami převážně z květů lípy a je ověřeným pomocníkem při nachlazení nebo chřipce. Obsahuje totiž silice, které napomáhají uvolňovat v dýchací cesty a urychlují tak léčení. Stačí, když si v horkém čaji rozpustíte dvě lžičky medu a přidáte šťávu z citronu. Med lipový poslouží i jako prevence proti nachlazení a chřipce.

Luční květový med zase obsahuje až 0,5 % rostlinných bílkovin a minerální látky, jako jsou hořčík, draslík, vápník, mangan a železo. Má rovněž antioxidační, antibakteriální a probiotické vlastnosti.

11. Pokud vám med doma zkrystalizoval, můžete z něj znovu udělat med tekutý, a to šetrným zahřátím do 45 °C. Med ovšem můžete i napastovat. Toho dosáhnete tak, že med vložíte do větší nádoby, mechanicky jej rozdrtíte a poté ho po dobu několika dnů pravidelně, asi třikrát denně, promícháváte nerezovou metličkou. Už po pár dnech uvidíte, jak med mění svoji strukturu a stává se krémovým.