Možná si to neuvědomujete, ale med se dá skutečně chápat jako vzácný dar přírody. Taková normální včela se kvůli němu pořádně nadře, musí uletět vzdálenost srovnatelnou se čtyřmi oblety zeměkoule. Ale zase díky tomu vznikne potravina, která se, pokud je dostatečně kvalitní a neobsahuje vodu, nikdy nezkazí.

Může měnit skupenství, ale nikdy nebude škodlivá, pořád bude nabízet důležité vitaminy, minerální látky a enzymy, pořád bude hojit a uzdravovat.

Med ovšem patří nejen do čaje. Už ve starém Egyptě jej používali k hojení ran, má totiž antiseptické i antimikrobiální účinky účinky, s drobnými poraněními si poradí jedna dvě, navíc se dovede vypořádat s otoky, jizvami, ale také s vysušenou a popraskanou pokožkou.

Regeneruje, dezinfikuje a hydratuje, představuje tedy vskutku zázračný koktejl těch nejlepších látek.

Bude to správná volba i pro vás?

Medová kosmetika je vhodná pro všechny typy pleti, i když nejvíc ji asi docení ti, kdo bojují s akné. Na čištění pokožky si můžete připravit rovnou domácí prostředek: z medu, citronu a skořice.

Extra tip V případě, že nechcete troškařit a hodláte z medu vytěžit to nejlepší, naneste si jej na pleť ve vyšší vrstvě jen tak. Zhruba po 10 minutách opláchněte a prozkoumejte výsledky. Pokožka by měla být vyživená, zářivější a hladší, bez známek únavy. Aby se med lépe vstřebával, doporučuje se před aplikací navlhčit obličej teplou vodou.

Je-li vaším problémem spíš suchá kůže, doporučuje se kombinace medu a olivového oleje. Jednu až dvě lžíce medu můžete přidat i do horké vany. Jednak to bude parádní relaxace, zároveň ale budete inhalovat medové aroma, a dáte tak pokožce možnost natáhnout do sebe výživné látky.

S medem ovšem nemusíte šetřit ani v momentě, kdy jde o vlasy. Dodá jim výživu a souběžně pečuje o pokožku hlavy, která může být z různých příčin podrážděná. Stačí med smíchat s vodou a rozetřít do vlasového porostu.

Medem lze podpořit růst vlasů, po jeho smíchání s vajíčky získáte vlasový životabudič, stejně tak funguje, když přidáte lžíci medu do šamponu.

A když jsme u té krásné kštice, víte, že si ji pomocí medu můžete snadno natónovat, respektive přírodně zesvětlit? Pro blondýnky toužící po téměř platinové je tu světlý med s citronovou šťávou, pro tmavší a mírně zrzavý odstín poslouží zase tmavý med se skořicí. Ingredience smíchejte vždy v poměru jedna ku jedné, nechte chvíli odstát a pak aspoň na 3 hodiny aplikujte na vlasy.

Z čeho se dělá medová kosmetika?

Z mateří kašičky Včely ji vyrábějí jako krmení pro královnu, díky ní žije déle než prosté dělnice. Představuje totiž něco jako elixír mládí. Je-li obsažena v přípravcích na pleť, hojí a omlazuje.

Z propolisu Včely jej dělají z pryskyřice nasbírané na rostlinách a stromech, samy jej využívají jako stavební materiál a pro dezinfekci úlů. Propolisové krémy mají schopnost regenerovat.