Ztrácíte se v lehce exotických názvech přípravků pocházejících ze vzdálených končin a přemýšlíte, v čem se liší jíl, který používají cihláři, od toho marockého, nebo proč to s vlasy umí olej arganový lépe než ten řepkový?

Dumáte nad tím, jaký je rozdíl mezi bambuckým a normálním máslem, a máte pocit, že řecký jogurt přece nemůže být lepší než ten český? Samozřejmě, všechno je relativní, ale každá země má svá specifika a také top kosmetické produkty, které se nebojí poslat do světa.

A zrovna v orientálních končinách je těch produktů docela dost, pozadu ale nejsou ani další země. Pojďme si tedy představit ty nejdůležitější cizokrajné přípravky, ty, které by vám neměly chybět!

Marocký jíl

Na severovýchodě Maroka je těžena jemná zemina známá jako Rhassoul, jinak též marocký jíl, dar přírody, který byl tradičně využívaný k očistným procedurám už ve starém Egyptě. Obsahuje fosfor, vápník, sodík a mangan železitý, díky čemuž dokáže dobře absorbovat nečistoty a posilovat pokožku. Čistí pleť, stahuje póry, omlazuje. Navíc působí protizánětlivě, proto ho dobře snáší i citlivá pokožka, zejména mastná.

Jíl se hodí na péči o pleť, ale pomáhá i vlasům, protože přirozeně reguluje sekreci mazových žláz a funguje jako prevence proti lupům.

Používá se jednoduše, smícháte ho v poměru 1:2 s vodou, pak ho můžete aplikovat na obličej jako masku, která vyčistí ucpané póry, nebo jím nahradit šampon.

Když do něj přidáte pár kapek arganového oleje, vznikne vám kondicionér, který zvládne napravit i vlasy poničené od sluníčka. Jediné, na co musíte při používání pamatovat, je to, aby bahno úplně nezaschlo. Průběžně jej osvěžujte vodou v rozprašovači.

Arganový olej

Používání arganového oleje, rostlinného oleje z plodů argánie trnité, bylo známé již ve starověku. Z kosmetického hlediska je tento olej jedinečný hlavně proto, že díky svému poměru nasycených a nenasycených mastných kyselin a velkému množství vitaminu E účinně obnovuje pokožku. Ta je pak vláčná, při dlouhodobém používání i dobře vypnutá.

Arganový olej je účinným bojovníkem proti tvorbě vrásek, doporučuje se také jako výživný balzám na vlasy.

Řecký jogurt

Jogurt na tělo? Ano, řecké ženy to ví už dlouhá staletí, proto si na pokožku ošlehanou od sluníčka dávaly každý večer jogurt. Není divu, řecký jogurt patří mezi superpotraviny, hostí více než čtyři tisíce živých organismů, které hbitě dovedou uhasit žízeň sluncem vyprahlé pokožky.

Ale nejen té, využijete ho i na problematickou pleť. Taková maska z jogurtu, mořské soli a citronu s kapkou eukalyptu dovede zatočit s mastnou pokožkou.

Jinak se jogurt hodí také na namáhané ruce, nebo jako maska na vlasy, která podpoří jejich růst a pevnost.

Růžová voda

Kdo má přecitlivělou pleť se sklony k zánětům a zarudnutí, ten růžovou vodu jistě zná a využívá, je totiž na tyto problémy velmi účinná.

Nemá konkurenci ani v případě, že potřebujete dočistit pleť, osvědčuje se ale také jako tonikum nebo fixátor make-upu. Když si oholíte nohy a budete mít podrážděnou kůži,růžový zázrak zachrání situaci.

Asi by bylo nejlepší se v ní rovnou každý den koupat, ale to nejde, protože není úplně levná. Získává se ne zcela jednoduchým způsobem – vzniká z okvětních lístků, jako vedlejší produkt při parovodní výrobě růžových esenciálních olejů.

Bambucké máslo

Tuk extrahovaný ze semen stromu máslovníku afrického se nazývá karité nebo také bambucké máslo. V Africe se řadí jeho výroba mezi tradiční ženské profese. Domorodé ženy nasbírají ořechy, nejlépe ty, co už spadly na zem, povaří je a usuší na slunci. Díky tomu jde ořech rozbít a může začít dlouhý proces výroby.

Bambucké máslo má ten dar, že udrží pokožku pružnou a zdravou, funguje jako prevence proti striím a umí zklidnit podrážděnou pokožku.