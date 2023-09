Aloe, bazalka, čajovník. To je nejlepší bylinkové trio pro vaši krásu

Najdete je hned na začátku abecedy, a jako jsou na čelních místech zde, figurují na top pozicích také v jiných sférách. Kupříkladu v kosmetice, která čerpá z darů přírody a dovede je využít tak, aby dělaly dobře vaší pokožce, vlasům, nehtům a ideálně i celému tělu.

Aloe Vera

Tato tropická bylina je často vnímána jako avatar v rostlinné říši. Nebo také dinosaurus, prý je to jediná rostlina, která člověku zůstala z rajské zahrady.

Má masité, tvrdé a dlouhé listy, které jsou na koncích ozubené, a rozhodně to není žádná křehká květinka, ale tvrdý sukulent. Její špičaté listy tvoří trsy růžic a ukrývají všestranně zázračný gel. Zasvěcení tvrdí, že jestli tuto čarodějku pěstujete doma v květináči, měli byste s ní hovořit a úslužně ji prosit, aby pomáhala hojit rány.

Stoupenci magie by nejspíš hned dodali, že aloe je symbolem čisté a ničím nepodmiňované lásky, protože raději dává, než dostává. O kouzelnou dužninu z listů, z níž se lisuje šťáva bohatá na enzymy, minerály, aminokyseliny a vitaminy A, B, C a E, se ráda podělí a žádnou speciální péči za to sama nevyžaduje.

Chodící skromnost, dalo by se říct, zvlášť když je aloe vhodná na vše od popálenin až po plísňové infekce, navíc je i symbolem intenzivní hydratace. Dovede zlepšit texturu pleti a osvěžit ji, uleví suché pokožce a prodlužuje opálení. Nabízí chladivý efekt v případě drobných poranění, bodnutí hmyzem, ekzémů a lupénky.

Bazalka

Lásku, vášeň, přitažlivost, to vše prý nosí na svých voňavých lístcích právě bazalka. Jestli to chcete vyzkoušet v praxi, dopřejte si bazalkovou lázeň, která vám zaručí svěží a atraktivní vzhled, doslova pohladí zanícenou nebo poškozenou pokožku a kromě toho dodá energii. Budete potřebovat šest bazalkových lístků plus půl šálku organického moučkového cukru, obojí jednoduše přidejte do horké lázně a užijte si bazalkovou koupel.

I kdyby vás tento zázrak nezaujal, budete muset uznat, že bazalka podmanivě voní. Proto bývá hojně využívána v parfumérství a aromaterapii.

Esenciální bazalkový olej má repelentní účinky, mírní bolest a podporuje lepší soustředění. Mimo to je bylinka doporučována i na vlasy bez lesku či na podrážděnou pokožku.

Extra tip Bazalkový odvar je skvělý při boji s akné, používejte jej vychlazený jako tonikum.

Na pupínky se hodí i šťáva z aloe, která dezinfikuje.

Na akné se doporučuje udělat si též pleťovou masku z malé máslové dýně, medu a několika kapek čajovníkového oleje.

Čajovník

Seznamte se, čajovník je stále zelený subtropický keř, z něhož se nejvíc využívají listy. Běžně ho pijeme, ale lístky čaje, stejně jako olej, našly skvělé uplatnění také v kosmetice.

Najdeme je v mýdlech i parfémech, stejně jako v šamponech určených proti lupům a svědění hlavy nebo přípravcích na křehké nehty. Čaj dovede chránit před UV zářením, a když si do něj namočíte vatu, můžete jím uklidnit spálenou kůži.

Dále se používá na smývání pleťových masek. Čajovník vyniká svými antioxidačními schopnostmi, třísloviny v něm obsažené zatahují póry. Vhodný je i na kruhy pod očima a zmírňuje otoky.