Pro hubnutí, zdravý spánek i krásnou pleť. Med je vaším velkým spojencem

Ze školy si možná pamatujete, že med vzniká z nektaru, což je sesbíraná sladká šťáva z květin, anebo z medovice. Medovicový med bývá často označován jako lesní, případně též letní. Možná vás překvapí, že medovice není ve skutečnosti šťáva, nýbrž výměšek drobného stejnokřídlého hmyzu, kam patří například mšice, mery, puklice nebo červci.

Živí se mízou listnatých a jehličnatých stromů – částečně ji použijí pro svůj růst a přebytky cukru vyloučí v podobě malých třpytivých kapek neboli medovice, která ulpívá na listech či na jehličí, kde ji včely sbírají a vyrábějí z ní med.

Tento druh medu je charakteristický tím, že obsahuje větší množství minerálů, stopových prvků a rovněž látek, které mají výrazné baktericidní účinky. Ve srovnání s květovým medem má také výraznější chuť i aroma. Mnohem pomaleji krystalizuje a jeho barva je o poznání tmavší.

Včela tedy nasaje nektar (nebo medovici), smíchá ho s některými vlastními enzymy a pečlivě uloží do medového váčku, což je pružný orgán hruškovitého tvaru, v podstatě rozšířená trávicí trubice. Svůj náklad potom přenese do úlu, kde ho předá dalším včelám, které ho uloží do pláství, kde je následně zahušťován.

Jen pro zajímavost – k výrobě jednoho kilogramu medu je zapotřebí, aby včely navštívily zhruba milion květů!

Zdroj energie

Není divu, že byl odjakživa oblíbenou součástí mnoha „babských receptů“. Například při nespavosti se doporučovalo popíjet teplé mléko s medem (přezdívalo se mu medvědí mléko), zázvor naložený do medu platil za účinný všelék proti všemožným neduhům z nachlazení, a medem se dokonce potíraly drobné rány nebo popáleniny, které se potom rychleji hojily.

„Med je vynikajícím pomocníkem jak při prevenci, tak i při samotné léčbě širokého spektra nemocí. Najdeme v něm optimální poměr bílkovin a minerálních látek, vitaminů, železa, vápníku, fosforu a rostlinných silic, které jsou nezbytné pro správnou činnost imunitního a trávicího systému. Působí protizánětlivě, posiluje oběhovou soustavu a srdce, brání vzniku nemocí dýchacích cest a horečnatých onemocnění,“ potvrzuje širokospektrální účinky medu Milan Špaček, medový sommeliér a majitel firmy Medokomerc.

Zdravá alternativa

Tím ovšem výčet blahodárných účinků zdaleka nekončí. Med také stimuluje činnost jater, urychluje látkovou přeměnu a prospívá při detoxikaci a hubnutí. Pomáhá při onemocnění žlučníku i zánětu tlustého střeva a působí jako výborné přírodní antibiotikum. Zlepšuje krvetvorbu, napomáhá snižování krevního tlaku a reguluje množství cholesterolu v krvi.

Věděli jste, že pravidelnou konzumací medu prospíváte také svému mozku? To má na svědomí pinocembrin, antioxidant s neuroprotektivními účinky, který podporuje nervovou činnost a chrání mozek před poškozením.

Ve srovnání s jinými vitaminovými zdroji má med pestrou škálu využití. Můžete ho ujídat na lžičce, sladit si s ním čaj i kávu nebo jím při vaření nahradit klasický cukr.

„Med na rozdíl od bílého cukru nezpůsobuje nadváhu, naopak může být velmi užitečným pomocníkem při hubnutí, jelikož oproti rafinovanému cukru, který je zdrojem takzvaných prázdných kalorií, obsahuje užitečné vitaminy, minerály, antioxidanty, bílkoviny a vlákninu,“ vysvětluje Helena Čížová z Ústavu potravin při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Schválně, už jste někdy zkoušeli osladit si kávu medem? Jestli ne, tak neváhejte, její chuť tím rozhodně neutrpí, právě naopak. „Češi jsou zvyklí sladit, vařit a péct s bílým cukrem. Přitom tradiční pojetí české kuchyně historicky používalo právě med. Já osobně denně spotřebuji několik lžiček medu, protože si bez něj kávu nedokážu představit. Nejradši mám caffè latte se dvěma lžičkami pastovaného medu,“ říká Milan Špaček s tím, že jednotlivé typy kávy nebo čaje vytvářejí chuťovou harmonii s určitými druhy medu.

Co spolu nejlépe ladí: Turecká káva – květový med

Překapávaná káva – květový med

Presso – květový med

Caffè latte – pastovaný med

Cappuccino – pastovaný med

Ledové latte – květový med

Melta s medem a mlékem – pastovaný nebo květový med

Mléko s medem – pastovaný či květový med

Zázvorový čaj – lesní (medovicový) med

Bylinné čaje – lipový med

Pomerančové opojení

Patříte mezi gurmány a rádi experimentujete? Vyzkoušejte exotické medy a oddejte se nevšedním chuťovým zážitkům, které i z obyčejné kávy udělají nápoj zcela neobyčejný. Na trhu je k mání celá řada zajímavých druhů, jeden lákavější než druhý.

Ochutnejte avokádový, koriandrový, kaštanový nebo třeba pomerančový med, který se řadí mezi ty nejaromatičtější. Kromě toho je zajímavý i tím, že včely k jeho výrobě nesbírají pyl pouze z pomerančových květů, nýbrž také z dalších druhů citrusů (citrony, limety, grapefruity), což v praxi znamená, že každá sklenice pomerančového medu představuje zcela unikátní kousek.

A co teprve, až si k němu přivoníte… Něžná a subtilní, nebesky sladká vůně, ve které zaznívá jemná pomerančová kyselinka, je zážitkem, na který vaše čichové buňky jen tak nezapomenou. Medovou delikatesu můžete mlsat na lžičce nebo ji použít při vaření a pečení.

Pokud zrovna bojujete s nachlazením, je pomerančový med poklad k nezaplacení, zejména díky vysokému podílu vitaminu C a citrusových silic. Má rovněž schopnost mírnit křeče, přijde proto vhod při bolestech břicha, ale také svalů. Můžete ho vyzkoušet i při potížích s nespavostí. Nemluvě o jeho antioxidačních a protizánětlivých účincích a pozitivním vlivu na oběhovou soustavu.

Domácí sirup proti kašli V medu obsažený draslík pomáhá při chřipce a snižuje horečku, protože vyvolává pocení, uvolňuje hleny a usnadňuje jejich vykašlávání. K výrobě sirupu použijte jednu větší cibuli nakrájenou na drobné kostičky, které smíchejte v malé misce s medem tak, abyste je zcela zakryli. Potom nechte v chladu odležet přes noc. Cibule pustí do medu šťávu, kterou přecedíte, a v uzavíratelné sklenici ponecháte v chladničce. Při potížích užívejte třikrát denně čajovou lžičku. Pokud chcete, aby měl sirup „větší grády“, přidejte do něj trochu jemně nastrouhaného zázvoru nebo strouhanou kůru z chemicky neošetřeného citronu. Nechce se vám ronit slzy nad cibulí? Existuje i rychlejší varianta: Nakrájejte cibuli na kolečka, rozložte je na mělký talíř, pokapejte medem a dejte na pár hodin do chladničky. Šťávu, kterou cibule pustí, užívejte opět několikrát denně po lžičce.

Neškodné krystalky

Začal vám med krystalizovat, takže ho musíte ze sklenice doslova „vysekávat“ lžící? Nemějte obavy, neznamená to, že se kazí, nebo že jste koupili nějaký šunt. Právě naopak. Jedná se o zcela přirozený proces, který je důkazem toho, že jde o kvalitní produkt.

S výjimkou akátového medu, který vydrží tekutý déle než rok, ostatní druhy postupně mění svou konzistenci a „cukernatí“. Pokud je však med dobře skladován (v uzavřené skleněné či keramické nádobě na suchém, chladném a tmavém místě bez přístupu slunečního záření), prakticky se nemůže zkazit.

Víte, že se med kdysi používal ke konzervaci potravin? A už zmínění staří Egypťané do něj rovnou „nakládali“ těla svých zesnulých – využívali ho při balzamování.

Pokud vám však krystalická podoba medu vadí, není nic snazšího, než mu vrátit jeho hedvábně tekutou formu: Vložte sklenici do vodní lázně o teplotě do padesáti stupňů Celsia a pomalu ji prohřívejte, dokud se krystaly nerozpustí. Nepřekračujte ovšem danou teplotu, jinak se připravíte o většinu cenných látek.

Anebo si rovnou pořiďte pastovaný med, který má jemnou krémovitou konzistenci, dá se snadno roztírat, nestéká a zacházení s ním je praktičtější. Velkou výhodou tohoto medu je, že už dál nekrystalizuje. Má velmi jemnou, lahodnou chuť a krásný perleťový odstín.

Recept na mládí

Vynikající uplatnění našel med také v kosmetickém průmyslu. Díky svým regeneračním a zklidňujícím účinkům se stal součástí pestré škály přípravků – od balzámů na rty přes vlasové masky až po hydratační pleťové krémy.

Medová kosmetika má velkou výhodu v tom, že se hodí pro všechny typy pleti. Obsažený med pokožku vyživuje, čistí a hydratuje, likviduje nežádoucí bakterie a co víc – krotí řádění volných radikálů, které nám přidělávají vrásky, a to doslova. Takže bychom ho klidně mohli označit za omlazující prostředek.

Působí také proti celulitidě, nevzhledným pupínkům, různým kožním infekcím a vyhlazuje pokožku. Možná si vzpomínáte, že když jste jako děti měli popraskané rty, maminka vám radila: Potři si pusu medem. Což jste s chutí udělali, a když jste po chvilce med slízli, vaše rty byly krásně jemné a hladké.

Samostatnou kapitolou je pak medová masáž, která má vynikající detoxikační a revitalizační účinky a je výjimečná tím, že blahodárně působí na tělo i psychiku. Při masáži se med nejprve příjemně nahřeje a potom nanáší na oblast podél páteře, kde ho masér zpracovává pomocí speciálních hmatů.

Jestli s touhle procedurou nemáte zatím žádné zkušenosti, určitě ji otestujte. Během masáže se přímo božsky uvolníte, z těla i mysli se odplaví veškerý stres a vy se budete cítit jako znovuzrození.

Domácí medová pleťová maska Na obličej a dekolt naneste tenkou vrstvičku medu a zhruba po čtvrt hodině působení opláchněte vlažnou vodou. Nebo si vyrobte medový peeling – stačí, když do medu přidáte rozemletá kávová zrnka, mák nebo rozdrcené ovesné vločky. Naneste na pokožku a jemnými krouživými pohyby odstraňte odumřelou vrstvu buněk. Chcete si užít skutečně královskou péči? Ze směsi medu a olivového oleje si připravte celotělovou masku. Po deseti minutách bude vaše pokožka hebká jako samet. Med také dokáže sjednotit tón pleti a navrátit pokožce její přirozenou barvu. Připravte si následující masku: Smíchejte 1 lžíci medu, 1 lžíci čerstvé citronové šťávy a 1 lžičku skořice. Směs naneste na obličej a nechte působit asi půl hodiny. Opakujte dvakrát až třikrát do týdne. Tuhle kúru ocení především suchá pleť.

Včelí proteiny

Ovšem není med jako med. Různé druhy medu se můžou lišit svým složením v závislosti na lokalitě, z níž pocházejí. A často se liší také obsah proteinů, které včely do medu přidávají při jeho zpracování. Vědci se už nejednou snažili o co nejpodrobnější analýzu, která by odkryla jeho kompletní složení, ovšem právě spektrum proteinů zůstávalo dlouho velkou neznámou.

Pokroku dosáhl před pár lety tým českých vědců z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Univerzity Karlovy v Praze, který publikoval svou studii v odborném měsíčníku Journal of Natural Products. Výsledky studie poukazují na přímou souvislost mezi účinky medu a přítomností včelích proteinů, jejichž spektrum v různých druzích medu bylo velmi podobné, lišilo se však množstvím těchto látek.

Z výzkumu vyplynulo, že jeden med může obsahovat třeba jen desetinu miligramu proteinů na gram, zatímco druhý i víc než miligram. To znamená, že také léčebný potenciál různých druhů medu se může někdy značně lišit.

To, že včely dodávají do medu zrovna určité množství konkrétních proteinů, jistě bude mít svůj dobrý důvod. Tato i další otázky však teprve čekají na své zodpovězení.