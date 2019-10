Slušivý outfit vám dodá sebevědomí

Chystáte se poprvé do posilovny, ale nechcete se ukazovat ve vytahaných teplácích a tričku, které běžně nosíte na doma? Máte recht. Pěkný outfit dokáže zvednout sebevědomí a to je to, co mnozí začátečníci potřebují. Vyberte si oblečení, které vám dobře padne a ve kterém se zároveň budete cítit „jako v bavlnce“.