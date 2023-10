Přírodní, kovový, umělohmotný. Ne každý hřeben se hodí na vaše vlasy

Patří mezi základní výbavu každého, kdo se chlubí vlasovým porostem. Řeknete si, no co, prostě hřebeny a kartáče, nějaký si koupím a je to. Jenže… Ono to není zase tak snadné. Kromě toho, aby vám „česátka“ ladila s barvou obkladů v koupelně či odstínem kosmetické taštičky, by měla být také funkční. Vyznáte se v nich a tušíte, po kterém sáhnout?

Kartáče

Mají obvykle různé druhy štětin. Mohou být přírodní (například z kančích štětin, velmi jemné a nedráždivé), nylonové (ty doceníte pro jejich antistatický efekt), umělohmotné (netahají a zvládají i nejvíc zacuchané vlasy) či kovové (na ně pozor, bez gumových konců mohou být dost nešetrné a lehce ublíží pokožce hlavy), přičemž bývají zapuštěny v rukojeti ze dřeva (někdy mají ze dřeva i bodliny, které při česání masírují pokožku hlavy), z umělé hmoty nebo plastu. Navíc mohou mít štětiny osázené různou hustotou (pro jemné vlasy ji volte co nejvyšší a pro husté naopak), hlavice je také odlišně velká a tvarovaná.

Obecně se dá říct, že na rozčesávání po umytí hlavy jsou nejlepší tangle teezery, bývají nejšetrnější. Na běžné česání se pak hodí ploché kartáče, které dodají vlasům objem.

Když přijde řada na fénování a úpravu účesu, je třeba zvážit kromě typu vlasů i jejich délku. Kulatý kartáč je jistotou – čím delší vlasy máte, tím větší by měl být, foukat se ale dá i přes ten s otvory. Nebo lze jít s dobou a vsadit na nástroje založené na iontové technologii, které vlasy vyhlazují a při česání i hydratují.

Hřebeny

Hrají tak trochu druhé housle. Na běžné česání vlasů ani na foukání jednoduše nejsou tak praktické jako kartáče, které rozčesávají mnohem snáz a důkladněji. Neznamená to však, že je nepotřebujete. Ty s vypilovanými zuby, kdy je každý zoubek samostatně vyříznutý, bývají nejlepší.

Nemají ostré hrany a vlasy netrhají. Obzvlášť na hřebeny s velkými zuby nedají mnohé dámy dopustit, hodí se na rozčesávání, ale třeba také aplikaci tužidla.

Tupírovací a obecně stylingové hřebeny jsou nezbytné pro ty, kdo si upravují především kratší sestřihy. Pozor ale dávejte na laciné lisované hřebínky z umělé hmoty. Nebývají na povrchu tak hladké a hrbolky mohou kadeře poškodit.