Líčení na fotku? Šetřete leskem, zvýrazněte rty a buďte přirozená

Chystáte se s rodinou k fotografovi, nebo si jen chcete udělat hezké selfíčko? To jsou dobré plány, ale někdy se stane, že i když se sebelépe obléknete, váš obličej na snímku nevypadá, jak jste si představovala. Čím to asi je? Možná jste se správně nenalíčila.

Make-up na focení se totiž dost liší od toho běžného. Ten může v reálu vypadat skvěle, na fotce však nevynikne. Ale to nic, na blesky fotoaparátů se lze snadno připravit.

Postavte to na barvě

Základním stavebním kamenem je správný tón pleti. Blesk fotoaparátu zintenzivní růžovou barvu v make-upu a pudru, proto je obecně lepší sáhnout po žlutém nebo broskvovém základu a sjednotit jím pokožku

Make-up je třeba rozetřít nejen na obličej, ale i na krk a ramena, samozřejmě v případě, že je budete mít odhalená. Je třeba si uvědomit, že tvář na fotce vypadá vždy bledší než zbytek těla, takže je lepší vycházet z odstínu kůže na hrudi.

Pozor také na čelist, na ní make-up zvlášť pečlivě rozetřete. Pudr použijte zásadně matný a krycí.

Dbejte na přirozenost

Máte-li potřebu upravovat si obočí pinzetou, udělejte to pár dnů před focením, oční okolí by mohlo natéct a nevypadalo by dobře. Tvar obočí upravte bezbarvým gelem, spíš ho učešte, chcete-li ho zvýraznit, vystínujte jej. Tužka by mohla být vidět, stíny jsou přirozenější.

Upoutejte pozornost na rty

Hnědé a béžové odstíny rtěnky nejsou na focení nejlepší, ideální bude jasně červená barva. Rozhodně ale sáhněte po konturovací tužce a rtěnku naneste štětečkem. Soustřeďte se na zvýraznění horního rtu tím, že použijete lesk, případně světlejší odstín rtěnky, poté aplikujte na střed horního rtu pudr, ústa budou působit plnějším dojmem.

Extra tip Máte v plánu pořídit si černobílé fotky? V tom případě vsaďte na výraznější líčení a zářivější make-up.

Velké kontrasty světla a stínu také vyžadují tvářenku a rtěnku, klidně hodně intenzivní, ve finále bude vypadat o několik odstínů světleji.

Ať už jde o stíny nebo tvářenku, vždy bude lepší matný produkt než lesklý, ten by totiž mohl dělat efekt mastné pleti.

Řasy se nebojte patřičně zvýraznit, klidně i umělými řasami, jste-li na ně zvyklá. V tom případě nezapomeňte ani na oční linku.

Retuš. Ano, či ne?

Diskuse okolo toho, zda je vhodné fotografie digitálně retušovat, nebo ne, hýbe celou řadou odvětví. Celebrity ze sociálních sítí a až příliš dokonalé herečky či zpěvačky totiž „ničí“ svým (mnohdy falešně) bezchybným zjevem prosté lidi tak, že podle průzkumů až 80 procent všech žen říká, že jim tyhle fotky snižují sebevědomí.

Zástupci mladší generace, kteří svá selfíčka běžně prohánějí filtry, jsou na prezentování „lepšího já“ zvyklí, proti nim ale stojí zastánci přirozenosti prahnoucí po postizích pro ty, co retuš používají.

V roce 2012 tak bylo zakázáno několik reklam na řasenky kvůli nepřirozeně umělým řasám. Už o jedenáct let dříve herečka Kate Winslet poukázala na to, že jí magazín GO zeštíhlil nohy, a ostentativně zveřejnila fotku svých neupravených končetin. Herečka Keira Knightley si zase stěžovala na příliš zvýrazněná ňadra.