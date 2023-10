Všechny barvy podzimu. Právě teď je správná doba na barvu či přeliv

Vlasové trendy pro letošní podzim velí jasně: Jste-li blondýnky, vsaďte na chladné tóny. Loni vládly teplé blond barvičky, ovšem letos je to trochu jiné, popelavé až šedé odstíny budou hrát jednoznačně prim. Rozhodně si nezapomeňte pořídit šampon na potlačení žlutého nádechu, ten žádná ledová královna nechce.

Po čem touží brunetky

Co by asi tak hnědovlásky letos rády? Čokoládu! Nebo kávu? Obojí, barva by ale navíc měla dodat vlasům lesk. A klidně může být i hodně tmavá, nevadí ani, když přechází do černé.

Slušet budou brunetkám také teplé melíry v odstínu karamelu, kadeře potom vypadají jako políbené podzimním sluncem.

Najdou se i zrzky?

Samozřejmě! Zrzavé barvy jsou více než žádané, obzvlášť ty s lehkým měděným nádechem. Obecně ale platí, že čím výraznější odstín, tím lepší. Měl by hezky ladit s podzimní hravou přírodou.

Šmrncovní techniky barvení

Barvu, nebo přeliv? Přeliv nejde do hloubky vlasů, rychleji se z nich vymývá, ale díky tomu zase nevzniká nežádaný odrost. Hodí se na oživení a lehké barevné osvěžení. To permanentní barva na vlasy opravdu silně kryje a je dobré sáhnout po ní v případě, že jsou kadeře z více jak třiceti procent prošedivělé.

I letošní rok je v kurzu barvení a odbarvování ve stylu balayage, jedná se o metodu podobnou melírování, při níž se aplikuje barva na pramínky vlasů technikou připomínající zametání.

In je ale také contouring, který modeluje a tvaruje obličej pomocí barvení. Nemusí být nutně kontrastní, je to spíše hra s odstíny barev, žádoucí je přirozenost. Touto barvicí technikou lze zdravě prozářit tvář i bez použití make-upu, též je díky ní možné opticky zvětšit objem vlasů. Výsledkem je účes méně náročný na dobarvování odrostů, protože barva pod nimi nemá ostře vydělenou hranici.