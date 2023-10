Když život volá, času není nazbyt. Ovládněte líčení jako z rychlíku

Znáte to nejspíš také, ten neustálý spěch a stíhání věcí na poslední chvíli. Obzvlášť po ránu to bývá kritické, to je pak každá minuta drahá, takže na péči o sebe nezbývá moc prostoru. Chce to zkrátka extra rychlou akci. Tušíte, jak se postarat o přirozené nalíčení, „než bys řekl švec“?

Máte-li čistou pleť, nebudete mít s rychlým líčením moc práce. Vynecháte make-up i korektor a barvu tváři dodáte hydratačním tónovacím krémem.

Jinak si budete muset vzít na pomoc make-up v tyčince nebo ideálně krémový korektor na zakrytí nedokonalostí v okolí nosních dírek, koutků úst či vnějších koutků očí.

Zamaskujte s ním i případné kruhy pod očima a vše ještě zafixujte lehkým pudrem.

Ať oči září

Na kouřové líčení nebo jakékoliv stínování není kdy. Musíte si vystačit s jednou barvou očního stínu. Nejrychleji aplikujete ten krémový v tyčince. Sledujte ale linie kolem nepohyblivého víčka, za něj se už se stínem nesmíte dostat. Houbičkou či prsty ho rozetřete doztracena a přejděte hned k řasence.

Dopřejte si klidně dvě vrstvy, ale rozčešte ji speciálním hřebínkem nebo starým kartáčkem od maskary, aby se slepené řasy oddělily.

Gelová či multifunkční krémová tvářenka je nanesená vmžiku. Stačí ji jen prsty rozetřít na vrcholku tváří a vtírat směrem dolů. Pokud vůbec nestíháte, můžete si tvářenkou nalíčit i rty a oční víčka, vše pak bude vyřešeno hodně rychle.

Co provést se rty?

Mnoho žen má tendenci ve spěchu rty úplně vynechávat, ale to je chyba. Po pudrování na nich obvykle ulpí nějaký ten poprašek a vypadají nepřirozeně bledě. Vypustit však můžete konturovací tužku, samozřejmě v případě, že si vyberete nějakou přirozeně vyhlížející rtěnku.

Naneste ji na střed rtů a k dotažení do koutků použijte opět prsty. Ústa lehce stiskněte, aby se rtěnka rovnoměrně rozetřela, a navrch dejte klidně lesk, jestli vám to vyhovuje.