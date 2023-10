Vůně pro zdraví a krásu. Tyto olejíčky doma určitě využijete

Stará jako lidstvo samo, to je aromaterapie, léčebná metoda, která využívá blahodárné působení vůní na lidské tělo i mysl. Už před tisíci lety naši předkové znali účinky bylinek macerovaných v olejích při léčbě potíží i při zkrášlování. Tak proč to nezkusit?

Aromaterapie pracuje s několika prostředky, tím hlavním a nejznámějším jsou éterické oleje. To jsou těkavé tekutiny, které se destilací či extrakcí získávají z různých částí rostlin – z listů, květů, plodů, jehličí.

O tom, zda ovlivní náš organismus nebo psychiku, rozhoduje jejich použití.

Inhalace

To je asi nejpřirozenější, a proto také nejoblíbenější způsob, jak je možné éterické oleje přijímat. Avšak pozor, nejde jen o pouhé dýchání. Je to spíš vědomé a hluboké vdechování, při kterém je drážděno čichové centrum v mozku, a tak je lapena i celá nervová soustava. Plíce zase o éterické složky obohatí krev. Změnami, které v těle vyvolávají éterické oleje, je nejvíc ovlivněn váš emoční stav, ovšem u každého se to projeví jinak.

Jak na inhalaci? Stačí pár kapek olejíčku přidat do vody ve zvlhčovači vzduchu u vás doma, ať už používáte moderní elektrický, nebo jen ten keramický zavěšený na topení. Pro cílenou inhalaci je asi nejjednodušší přikápnout několik kapek éterického olejíčku do horké vody v misce, naklonit se nad ni a přes hlavu si přehodit osušku. Tak se dostatečně načicháte a na své si přijde i vaše pokožka.

Masáže, koupele, kosmetika

Éterické oleje mají jednu vynikající vlastnost: dokážou pronikat do hlubších vrstev pokožky až ke krevnímu řečišti a z krve váš organismus ovlivnit. Této schopnosti využívají aromaterapeutické masáže, při kterých vnímáte jak vůni masážního oleje, tak také jeho působení na pokožku a skrze ni. Můžou přitom být relaxační (s levandulovým olejem), sportovní (zbaví vás bolesti přepjatých svalů, zvlášť za použití eukalyptového oleje) i zdravotní (bývají aplikovány například při nachlazení nebo bolesti na hrudi, pomáhá třeba mátový olej).

Bio je nejlepší Kvalita surovin použitých pro výrobu éterického oleje se samozřejmě přímo odráží na jeho vlastnostech. Při výběru olejíčků se proto vyhněte produktům s umělými přísadami a hledejte jen ty zcela přírodní, nejlépe v bio kvalitě. Jsou sice dražší, ale investovat se do nich vyplatí, vaše aromaterapeutická léčba tak bude daleko účinnější!

Podobně působí i koupele, krásně vás uvolní třeba lázeň s přídavkem levandulového, pomerančového, mandarinkového či meduňkového oleje.

Báječnou relaxaci ale užijete ve vodě s pár kapkami jakéhokoli olejíčku, jehož vůně je vám příjemná, při výběru se zkrátka meze nekladou! Voňavá koupel dokáže uvolnit tělo a zklidnit mysl, vybírejte vždy olej cíleně, každý totiž umí něco jiného.

Z účinků aromatických olejíčků můžete čerpat denně i díky aroma kosmetice. Na našem trhu seženete už hotové krémy a tonika, ale nic vám nebrání připravit si je doma. Prostě jen přikápněte vámi preferovaný olejíček do svého oblíbeného krému, neparfemované pleťové vody či mléka, tak budete mít jistotu, že vám přípravek bude vyhovovat po všech stránkách!

Citlivé pokožce bude svědčit heřmánek, hojivě působí jasmínový, levandulový či růžový olej, vždyť to znáte, bývají často i v běžné kosmetice, a zánětlivé pleti prospěje tea tree olej. Stačí si jen vybrat ten svůj...

Masážní olej podle vašeho gusta

Výroba domácího oleje vhodného pro masáž není žádná věda! Pokud v kuchyni najdete olivový olej (může být i slunečnicový) a znáte svého éterického favorita, můžete se pustit do výroby. Jedlý olej vám poslouží jako základ, postačí ho 50 ml. Přelijte ho do lahvičky nejlépe z tmavého skla a přikápněte éterický olejíček, pro slabší koncentraci stačí 10 kapek, ale třeba olej určený pro masáž hrudníku při nachlazení může být i silnější (20 kapek je maximum).

Masážní olej ideálně hned celý spotřebujte, pár dní ovšem vydrží v uzavřené lahvičce v lednici.

Ilustrační fotografie

Na hmyz K odpuzení hmyzu se hodí éterické oleje z eukalyptu, citronely, citronové trávy nebo levandule.

Můžete je používat jednotlivě, ale účinnější bude, když je namícháte.

Olejíček nakapejte do odpařovačů či houbičky a strategicky je rozmístěte.

Kde máte své olejíčky? Pokud jsou na suchém, temném a spíše chladnějším místě, pak je o ně dobře postaráno. V žádném případě je nepřelévejte z původních tmavých skleněných lahviček do náhradních nádob, nevystavujte je světlu a teplu a postarejte se, že jsou i mimo dosah vašich dětí.

Vůně na doma

Zkuste difuzéry, jež rozptýlí esenciální oleje do prostoru, aromalampy a vonné tyčinky, které doma příjemně provoní vzduch. Chybu neuděláte ani s citrusovými éterickými oleji. Citron, pomeranč, mandarinka, bergamot nebo grep – všechny navozují příjemnou a uvolněnou náladu.

I pro ženy v menopauze je aromaterapie dobrá. Hormonální hladinu srovná anýzový, fenyklový nebo šalvějový olejíček. Na psychiku použijte třeba cypřiš pro přijetí změny a růži na podporu ženskosti.