Aby rtěnka vydržela a obočí bylo perfektní. Známe tajné triky vizážistů

Zkušení vizážisté znají pár dobrých triků, jak se upravit, aniž by vás to stálo mnoho úsilí, času či peněz. Jde vesměs o to, aby líčení bylo rychlé, dlouho vydrželo a vypadalo jednoduše skvěle. Nechte si od nich poradit a vyzkoušejte něco z jejich arzenálu.

Mixování odstínů

Jestli hodláte mixovat odstíny rtěnky, nenanášejte jednu na druhou. Míchání provádějte třeba na hřbetu ruky. Využijete tak i zbytky různých rtěnek, které byste jinak vyhodila, protože už nevyčnívají z tyčinky.

Na uskladnění lze využít například vyplýtvanou paletku na vodové barvy, kterou předtím samozřejmě dobře vymyjete.

Nezničitelná rtěnka

Obvykle se při líčení rtů postupuje tak, že nakreslíte tužkou konturu a rtěnkou rty vyplníte. Zkuste si ale jednou vykreslit konturkou celou plochu rtů a až pak nanést rtěnku. Nalíčení vám vydrží jednou tak dlouho.