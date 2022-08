Právě teď, v souvislosti s plavkovou sezonou, je to škaredé slovo začínající na C a končící na A skloňované ve všech pádech. Ano, celulitida, známý strašák žen bez rozdílu věku a proporcí, umí pěkně shodit sebevědomí před letní dovolenou.

Dívat se na to, jak stehna, zadeček, spodní část břicha a vnitřní stranu paží pokrývají nepěkné hrbolky, vskutku není nic moc. Přitom k onomu ošklivému vrásnění dochází vlastně přirozeně, jen lymfatický systém nefunguje úplně tak, jak by měl, a v tukových buňkách zůstávají zadržované odpadní látky. Tím tukové buňky zvětšují objem a narušují pojivové tkáně v pokožce, což má za následek právě ono vrásnění.

Celulitida ale není nemoc, nenese s sebou zdravotní rizika, je to spíš kosmetický problém, s nímž ovšem bojuje devět z deseti žen. Mužské vazivo nemá takovou tendenci povolovat, je to tedy opravdu fenomén ženské populace. Zčásti za jeho vznikem stojí genetika, částečně životní styl a hormonální změny, na vzniku celulitidy se ale podepisuje také stres. Bývá toho nejčastěji víc dohromady, každopádně nejde o nic neobvyklého.

Celulitida přichází pozvolna, v první fázi je možné ji objevit jen tak, že pokud stisknete kůži na inkriminovaných partiích, bude nepatrně hrudkovitá. To představuje varovný signál, že je třeba začít s celulitidou něco dělat. Protože ač je pomerančová kůže neestetická, není nezničitelná. Dá se porazit, nebo je spíš možné zmírnit její projevy, je to ovšem běh na dlouhou trať.

Mnohdy je tedy lepší vsadit na prevenci, i když postupy, jak s celulitidou zatočit, jsou prakticky stejné a tisíckrát opakované. On taky nikdo zatím žádný spásný recept na to, jak se zbavit celulitidy přes noc, nevymyslel.

Masáž tělovým kartáčem

Masáž před sprchou povzbudí krevní oběh. Díky ní dáte sbohem starým částečkám kůže a zvýšíte cirkulaci krve, což ve výsledku přináší celkové osvěžení i hebkou a lesklou pokožku. Blahodárné kartáčování ale bohužel není pro každého, pokud trpíte křečovými žilami, onemocněním kůže nebo máte obecně citlivou pokožku, budete se ho muset vzdát.

Ostatní si mohou pořídit kartáč s delším madlem a přírodními štětinami a s chutí začít. Třete jím vždy směrem k srdci, jemně, postupujte přitom od horních partií směrem dolů. Po kartáčování nezapomeňte pokožku hydratovat kvalitním krémem, například nějakým přímo určeným na celulitidu.

Sprchové šoky

Extra tip Kosmetické přípravky jsou spíš doplňkem péče o postiženou pokožku, rozhodně ale stojí za to vyzkoušet, protože zpevnění kůže je žádoucí. Z přírodních pomocníků můžete zapojit i ananas. Až jej nakrájíte, zkuste si jedním kouskem jemně obrušovat pokožku na zadečku. K odstranění odumřelých buněk můžete také použít kávovou sedlinu spolu s kokosovým olejem.

Sprchové šoky prováděné kombinací studené a teplé vody jsou výborné na prokrvení. Teplou vodu si pusťte hned na začátku, pak její množství redukujte. Ve výsledku byste se měla sprchovat nejméně patnáct sekund studenou vodou a pak minutu teplou, končí se opět studenou. Sprchování tohoto druhu je ideální hlavně po kartáčování, společně fungují tyto dvě procedury znamenitě.

Dostatečný pitný režim

Že pitný režim je základ, to není pouze omšelé klišé, je to fakt. Díky vodě je pokožka pružná a poddajná, voda dokáže snížit únavu, odvádí z těla toxiny, po kyslíku je to druhá nejdůležitější věc, bez které by se lidské tělo neobešlo.

Je do jisté míry individuální, kolik tekutin potřebujete během dne vypít, jestli je ale vaše moč tmavé barvy a je cítit, určitě pijete málo. Mimochodem, hydratovat je třeba také pokožku, opět tak platí ono známé: „Mazat, mazat a mazat!“

Jídlo a cvičení

Cvičení, ale také jídelníček, je v souvislosti s celulitidou zmiňováno velmi často. I když to skoro vypadá, že pomerančová kůže je sestrou nadváhy, není tomu tak. Celulitida trápí i štíhlé ženy, mnohdy se dokonce objeví po zhubnutí. Vědci na to mají různé teorie, od útoku volných radikálů až po genetické prokletí, nicméně obvykle se dostanou zase zpět na začátek.

Chce to vyváženě jíst, dodávat tělu dost vlákniny, konzumovat méně sacharidů, málo solit a cíleně procvičovat problémové partie, které je nutné zpevnit. Chůze je základ, jízda na kole a chození po schodech jen prospějí.

Lymfatická drenáž

Tím nejlepším způsobem, jak odstranit z těla odpadní látky a zrychlit lymfatický odtok v „ucpané“ partii, kde se tvoří celulitida, je lymfatická drenáž. Jde o celkem náročný druh masáže, která se provádí manuálně nebo strojově a ve výsledku zlepšuje krevní a lymfatický oběh a eliminuje otoky. Zákrok by měl provádět jen školený odborník, pro tělo to není zrovna snadné, musí vše vyloučit a zpracovat.

Masáž bývá také často kombinována se zábaly z mořských řas, které mají schopnost vstřebávat škodliviny. Pokud absolvujete více sezení a budete dodržovat doporučení (hodně pít, víc se hýbat a vyváženě jíst), uvidíte výsledky. A jako bonus budete mít kromě redukce celulitidy i lehčí nohy a také štíhlejší lýtka a kotníky.