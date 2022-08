Pomerančová kůže, či také celulitida, patří mezi problémy, které v zimě necháváme u ledu. No co, není to vidět. Ale v létě, panečku, to je mnohem horší. Nevzhledné hrbolky pokrývají stehna, zadeček, spodní část břicha, často i vnitřní stranu paží a vůbec to nevypadá dobře...

Navíc se ještě dočtete, že je celulitida dědičná a nedá se s tím nic dělat. Ale jít vyčinit rodičům, že vám dali něco špatného do vínku, není řešením. Stejně jako rozhodnutí, že nebudete dělat nic.

Jak vysvětluje fitness trenérka Marcela Blechtová, částečně za vznik celulitidy opravdu mohou dědičné předpoklady. Mnohem víc paseky však nadělá špatná strava, nedostatečný pitný režim, kouření, alkohol, sedavé zaměstnání a především málo pohybu.

S celulitidou je spojena i celá řada mýtů. Stačí je jen rozklíčovat a hned budete moudřejší!

1 Je nutné se hýbat?

Celulitida trápí dokonce i štíhlé ženy, často se objeví i po zhubnutí. Odborníci na to mají různé teorie, od útoku volných radikálů až po genetické prokletí. Ale to nic nemění na tom, že pohyb, především zpevnění inkriminovaných partií, pomůže. Jak doporučuje Marcela Blechtová, je třeba se hodně protahovat, často chodit pěšky a několikrát do týdne zařadit intenzivnější pohybovou aktivitu. Ona sama kombinuje silový trénink s během. A funguje to!

2 Zabírají nějaké krémy?

Extra tip Nezapomeňte hodně pít! Karafa vody s citronem nebo plátkem pomeranče by měla pořád stát na vašem stole.

Jasně, přípravky pro remodelaci postavy opravdu fungují. Rozhodně to ale neznamená, že se namažete, lehnete si k televizi a ráno budete mít tělo modelky. Kosmetické přípravky jsou spíš doplňkem péče o postiženou pokožku, proto nelze čekat okamžité zázraky, ale při dlouhodobém používání rozdíly uvidíte. Chce to trpělivost a vhodně kombinovat kouzelné krémy s dalšími aktivitami.

Nejlepší je před aplikací krému proti celulitidě rozproudit krevní oběh, například masáží tělovým kartáčem. Třete jím vždy směrem k srdci, jemně, postupujte od horních partií směrem dolů. Teprve pak přijde čas na vmasírování krému.

Vyzkoušet můžete přípravky s mořskými řasami nebo krémy s obsahem kofeinu či skořice, celkově ale dbejte hlavně na dostatečnou hydrataci pokožky.

3 Pomůže studená voda?

Možná jste o tom slyšely: když se budete sprchovat ledovou vodou, celulitida uteče... No, tak jednoduché to sice není, ale něco na tom bude. Kombinace studené a teplé vody je skvělá na prokrvení pokožky. Je nutné se sprchovat aspoň patnáct vteřin studenou vodou a potom minutu teplou. Končí se vždy studenou. Sprchování tohoto druhu je ideální především po kartáčování, pak se nanáší krém.

4 Dá se zamaskovat?

Možná si řeknete, že všechny ty řeči o pohybu a dobré stravě jsou sice zajímavé, ale teď celkem k ničemu, když se týden před odjezdem k moři celulitidy stejně nezbavíte. V tom případě budete muset zkusit maskovací triky.

Opálená pokožka vypadá vždy štíhlejší, hrbolky nejsou tak patrné, použijte proto samoopalovací nebo tónovací krém. Než vyjdete s kůží na trh, naolejujte ji, lesklá a zářivá pleť odvede pozornost od nedokonalostí.