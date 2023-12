Jak se mít víc rád? Podceňování a přehnaná sebekritika nikam nevedou

Být sám sebou Mít se rád znamená být sám sebou. Znamená to přijímat se, nikoli pouze tolerovat. Znamená to také osvojit si umění naslouchat sám sobě, vnímat své potřeby a přestat se trápit svými nedokonalostmi. Prvním krokem je poznat své slabé i silné stránky, pracovat na zlepšení těch slabých a využití silných. Dalším krokem je nastavit si pevné hranice, naučit se říkat ne a udělat si čas sám na sebe. Rovněž je třeba přestat řešit názory okolí a přizpůsobovat se jim. Negativní myšlenky podporují nadměrnou sebekritiku i podceňování sebe sama. Je proto třeba je poznat a nenechat se do nich stahovat. Cenným pomocníkem je vděčnost, ta zahání negativní myšlenky, mění úhel pohledu na sebe i na vlastní život. Umí také podpořit zdravé sebevědomí. Bez překonání strachu se to neobejde. Klíčové je poznat své strachy a postavit se jim čelem. Změnit svůj pohled na život, nebát se odmítnutí ani překážek, ale brát to jako životní zkušenost a výzvu. Je třeba se naučit také odpouštět nejen druhým lidem, ale i sám sobě. Nadměrná kritika ukazuje, že toho člověk není schopen.