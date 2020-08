Při telefonování se nikdy nedotýkejte mobilem obličeje. Hrozí totiž nebezpečí, že všechny bakterie z obrazovky a tlačítek se přenesou na vaši pleť. A výsledek? Drobné vyrážky a alergie. Dbejte proto na dostatečný odstup, alespoň 0,5 až 1,5 centimetru od tváře.

Nejspíš to zní až bláznivě, ale většina z nás se ke svému telefonu chová skoro stejně důvěrně jako ke svému partnerovi. Bere ho všude s sebou. Svěřuje se mu se svými strachy, radostmi a tajemstvími. Mazlí se s ním, hraje si s ním, tráví s ním veškerý svůj volný čas. Přijde vám to zvrácené? Možná, ale je to tak.

Podle statistik 55 % Čechů se svým mobilním miláčkem denně chodí do práce. Asi 72 % s ním spí v posteli a 40 % z nás si ho bere s sebou i do koupelny, aby si zpříjemnilo každodenní hygienu. Děláte to samé? Pokud ano, tady je seznam míst, kde byste měli svůj aparát raději oželet.