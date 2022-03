Zorganizovat večer nebo víkend s kamarádkami, rychle zkontrolovat došlé e-maily… Někdy se možná i vy ptáte, jak byste se bez chytrého telefonu v dnešní době vlastně obešla.

A studie skutečně potvrzují, že většině lidí mobil dokáže zvýšit kvalitu života a cítí se s ním spokojenější. Zároveň odborníci v poslední době ale stále častěji varují před zdravotními riziky, kterých není zrovna málo.

Diagnóza WhatsAppitida

Lékaři po celém světě intenzivně zkoumají, do jaké míry mobilní telefony ovlivňují naše zdraví. Jisté je, že existují určité typické obtíže, které odborníci jednoznačně připisují jejich používání. Kupříkladu při některých problémech páteře nebo zánětech šlach rukou se už hovoří o nemocích z mobilu, žertem o WhatsAppitidě (podle populární aplikace pro zasílání zpráv).

Potíže pod kontrolou

Dobrou zprávou ale je, že když víte, co vaše zdravotní potíže vyvolává, můžete je dostat pod kontrolu. A pokud jste zatím žádné problémy neměla, můžete jim účinně předcházet. Často stačí jen trochu změnit své chování – například dbát při psaní zpráv na správné držení těla.

Přetížená krční páteř

Lidská hlava váží přibližně 5 kilo, ale čím více ji předkláníte, tím větší zátěž představuje pro vaši krční páteř. Myslete na to, až si příště vezmete do ruky telefon. Při čtení zpráv z mobilu totiž bývá hlava většinou nakloněná v šedesátistupňovém úhlu. Důsledek? Nic, co by se vám líbilo: Na krční páteř skloněnou k mobilu působí síla až 30 kilogramů, což podstatně zvyšuje riziko výhřezu ploténky a namožení zádových svalů.

Co pomáhá: Zkuste si osvojit nový zvyk, který ochrání vaše záda: Nesklánějte k mobilu celou hlavu, jen k němu sklopte pohled, krční páteř i svaly tak budou zatěžované jen lehce. Také pomůže, když mezitím změníte pozici, ve které sedíte, a zvednete paže a ramena do výše očí. A pokud si ve svém telefonu něco prohlížíte delší dobu, nezapomeňte na malou rozcvičku – pro protažení a uvolnění nakloňte hlavu nejprve dolů k pravému rameni a pak k levému, v pozicích chvilku vydržte.

Nápor na psychiku

Mobily zlepšují náš sociální život, o tom není pochyb, ovšem daří se jim to pouze v případě, že to s nimi nepřeháníme a používáme je s mírou. Podle studií totiž jejich nadužívání (více než 2,5 hodiny denně) zvyšuje riziko vzniku poruch soustředění a depresí. Důvodem je fakt, že rychlé „nakopnutí“ spouští v našem mozku podobné návykové metabolické procesy jako alkohol.

Co pomáhá: Psychologové nám doporučují používat chytré telefony podle pevně stanovených časových pravidel... Zjednodušeně jde o to, abyste si nastavila určitý digitální detox. Jak to udělat? Třeba takhle: E-maily si od nynějška čtěte jenom třikrát denně a na internet se dívejte například jen od 17 do 18 hodin. Plán je samozřejmě jen orientační, můžete si ho upravovat – pokud si ho ale sestavíte, držte se ho. Digitální detoxikaci vám usnadní, když si na mobilu vypnete funkci oznámení o nových e-mailech.

Rušení spánku

Díváte se ještě krátce na internet, než jdete spát? Pročítáte nejnovější zprávy a kontrolujete e-maily? A věděla jste, že to podle odborníků vůbec není dobrý nápad? Displeje mobilů totiž vysílají modré světelné vlny, ve své podstatě podobné slunečnímu světlu, a stimulují tak vyplavování hormonu serotoninu, který vám pomáhá k tomu zůstat vzhůru a zahání únavu. Určitě uznáte sami, že to před spaním nepotřebujete.

Co pomáhá: Hodinu před spaním odborníci doporučují „digitální západ slunce“ – odložte mobilní telefon a raději si k ruce vezměte knížku. Večer to platí celkově: ztlumit jas a aktivovat filtr modrého světla.

Namožené ruce

Také tak ráda chatujete se svými kamarády, dětmi, příbuznými, kolegy? Je to jako mít je u sebe, že? Pobavíte se, leccos společně vyřešíte… Ovšem svalstvo rukou a především palce stále stejné jednostranné pohyby velmi zatěžují. To pak může vést k bolestivému namožení svalů, nebo dokonce k podráždění šlach. A pokud tyhle varovné symptomy budete přehlížet, koledujete si o vleklý zánět.

Co pomáhá: Při delším chatování odložte mobilní telefon na podložku a zprávy pište oběma ukazováčky. Kromě toho vám jako prevence potíží pomůže také masáž svalu mezi palcem a ukazováčkem a sepnutí rukou do tvaru kosočtverce v gestu, jímž proslula německá kancléřka Angela Merkelová. Několik sekund přitom tlačte ukazováčky proti sobě.

Unavené oči

Čtení z displeje obecně je pro vaše oči mnohem namáhavější než čtení z papíru, škodí tedy více než například pročítání knih. A to platí tím spíš pro velmi malé displeje mobilních telefonů. Jedna vědecká studie nedávno dokázala, že lidé, kteří se dívají několik hodin denně na mobil, trpí častěji bolestmi hlavy, u mladistvých byl dokonce zaznamenán nárůst krátkozrakosti.

Co pomáhá: Na čtení delších textů byste měla zvolit větší, pokud možno neoslňující displej, technika jde neustále kupředu, určitě seženete takový, který vám bude vyhovovat. Oči navíc potřebují pravidelný trénink, který spočívá ve změně odstupu od sledovaného objektu. Proto během čtení vždy na chvíli zvedněte oči a zaměřte pohled na nehybné body ve střední a pak ve větší vzdálenosti.