Zkusili jste používat namísto cukru med? V dřívějších dobách sladily hospodyňky medem ledacos, nejen šálek čaje, jak jsme zvyklí dnes. Nemluvě o tom, že med se používal také jako lék. Má totiž velmi blahodárný vliv na lidský organismus a pomáhá při boji s různými neduhy.

Zásobárna živin

Med obsahuje velké množství antioxidantů, vitaminů a dalších zdraví prospěšných látek, jako jsou bílkoviny, glycidy, fosfor, draslík, sodík nebo třeba chrom.

Naproti tomu průmyslově vyráběný cukr nepřináší tělu nic dobrého. Pro náš zažívací trakt akt je těžce stravitelný, nenajdete v něm žádné blahodárné látky a jeho nadměrnou konzumací si zakládáte na obezitu, diabetes, zkažené zuby, ale i akné, nejrůznější hormonální poruchy, aterosklerózu, problémy s játry či žaludeční vředy.

A také na silnou závislost, kterou odborníci bez nadsázky přirovnávají k závislosti na alkoholu nebo na drogách. Dost pádných důvodů k tomu uvažovat o zdravější alternativě, nemyslíte?

Na kašel i rány

Už na začátku minulého století lékaři prokázali, že med působí jako přírodní antibiotikum a posiluje celý lidský organismus. Dovede zatočit nejen s nachlazením nebo zácpou, ale je prospěšný i při hojení ran, popálenin, žaludečních a dvanácterníkových vředů. Navíc pomáhá při oslabení srdečního svalu, rozšiřuje cévy a snižuje vysoký krevní tlak.

Na nachlazení doporučují odborníci lipový med. Obsahuje totiž silice, které podporují vykašlávání a napomáhají lepšímu dýchání.

Lesní medy s vysokým obsahem minerálních látek jsou zase vhodné k posílení paměti. Kdo by to byl do nich řekl, viďte?

Méně je více

Jaké medy nejlépe ladí s kávou, meltou nebo čajem? turecká káva - květový med

překapávaná káva - květový med

espresso - květový med

caffé latte - pastovaný med

cappuccino - pastovaný med

ledové latte - květový med

melta s medem a mlékem - pastovaný nebo květový med

zázvorový čaj - lesní med

bylinné čaje - lipový med

Možná teď namítnete, že med je přece velmi sladký, dokonce sladší než cukr! To je pravda, a proto ho také nepotřebujete tolik jako cukru, ale podstatně méně.

Navíc med neobsahuje sacharózu (řepný cukr). Tu při slazení cukrem naše tělo nejdřív metabolicky štěpí na fruktózu a glukózu. Teprve pak jsou tyto jednoduché cukry dále využity v organismu.

Při použití medu jako sladidla ovšem tohle pro tělo namáhavé metabolické štěpení odpadá. Schválně, zkuste si spočítat, kolik cukru denně spotřebujete pouze do kávy?

Trocha exotiky

Gurmáni samozřejmě mohou experimentovat podle svých chutí, někomu vyhovují spíš jemnější medy, které nemají na chuť kávy takový vliv, někdo dává naopak přednost různým exotickým medům (koriandrový, avokádový, kaštanový, pomerančový atd.), které posunou pití kávy na jinou úroveň, a vy si tak každý den můžete vychutnat jiný nápoj.

Stále si nejste jisti, jestli dát přednost medu před rafinovaným cukrem? Na to existuje jednoduchá rada: Zkuste to. A až si za pár měsíců uvědomíte, že vás letos v zimě „zázračně“ minulo tradiční nachlazení, budete vědět, čemu za to vděčíte.

První pomoc při viróze

Při prvních příznacích je neocenitelná medová směs s kurkumou. Smíchejte 100 g medu, dvě lžíce kurkumy plus půl lžičky černého pepře a vše vložte do uzavíratelné sklenice. Pro lepší účinek můžete přidat lžíci olivového oleje.

První den užívejte každou hodinu jednu lžičku, druhý den půl lžičky každé dvě hodiny a třetí den půl lžičky třikrát denně. Směs hned nepolykejte, ale nechte zvolna rozplynout v ústech.

Sladká náplast na duši

Chladné počasí a nedostatek sluníčka může leckomu z nás způsobit chmury na duši. Zažeňte je lahodnou domácí medicínou. Potřebujete na ni čerstvé meduňkové lístky, jeden nebo dva citrony a (nejlépe luční) med.

Lístky natrhejte do cca půllitrové nádoby a můžete je i trochu promnout, aby se z nich lépe uvolnily účinné látky. Zalijte je převařenou horkou vodou a nechte vylouhovat, dokud voda nezchladne. Poté kombinujte množství citronové šťávy a medu podle vlastní chuti. Nápoj se dá pít teplý i vychlazený.