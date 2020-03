Podle statistik průměrně 2,4 miliardy lidí trpí zubním kazem. Patříte taky mezi ně? My Češi se jako národ řadíme (v rámci střední a východní Evropy) mezi největší milovníky zubní hygieny, ale přesto většina z nás končí v ordinacích stomatologů. Čím to je? Podle odborníků za to mohou nesprávné návyky. Tady jsou některé z nich.

Příliš tlačíte na pilu

V případě čištění zubů určitě neplatí: Čím větší tlak, tím lepší výsledek. Naopak! Pokud máte sílu v paži a upřednostňujete „dřevorubecký“ styl, může se vám to jen vymstít. Tvrdým čištěním se narušují dásně, odhalují krčky a narušuje zubní sklovina.



PRVNÍ POMOC: Pořiďte si měkký (nebo středně měkký) zubní kartáček s menší hlavicí. Dostane se i do těžko dostupných míst. Naučte se správnou techniku čištění zubů: Na kartáček vymáčkněte trochu pasty, potom ho přiložte ke krčku zubu a pod úhlem 45 stupňů dělejte malé vibrační pohyby. Důležité je, aby se štětinky kartáčku dostaly pod dáseň, mezi zuby a zbavily je zbytků jídla a plaku. Při čištění nezapomeňte ani na zadní a vnitřní část chrupu.

Pijete sladký drink na noc

Znáte to, večer si vyčistíte zuby a pak dostanete na něco chuť. Co si dát třeba sklenici džusu nebo vodu se šťávou? Přestože sladký nápoj jen pijete a nekoušete, může vám zničit chrup. Jak? Spousta „pitíček“, limonád a džusů obsahuje velký podíl kyselin a cukrů. Ty narušují zubní sklovinu a dělají zuby citlivější.

PRVNÍ POMOC: Zásada číslo jedna je na noc nic nepít! Jedinou věcí, kterou si můžete po vyčištění chrupu dovolit, je sklenice vody. Samozřejmě obyčejné „kohoutkové“, bez žádné sladké příchuti.

Čistíte si zuby hned po jídle

Některá jídla občas „lezou do zubů“ nebo vytvářejí v ústech povlak. Proto možná máte potřebu si jít hned vyčistit zuby. Podle stomatologů si tím ale můžete poškodit zubní sklovinu. Kyseliny z jídla jsou na ni totiž nalepeny a pronikají do zuboviny pod ní. Kartáček je ještě hlouběji vmasíruje do zubu.

PRVNÍ POMOC: Po jídle si dejte třicetiminutovou pauzu. Mezitím vám sliny pomůžou chrup vydezinfikovat a očistit od velkého množství kyselin z potravin. Následné čištění zubů pak bude mnohem šetrnější.

Berete to hákem

Průměrný Čech si čistí zuby 40 sekund. Podle stomatologů je to velmi krátká doba. Pulírování chrupu byste měli věnovat 2 minuty. Hotoví jste až v momentě, když jsou vaše zuby hladké jako porcelán.

Používáte krytku

Plastové pouzdro na hlavici kartáčku se jeví jako dobrý nápad. Ve skutečnosti je to ale naopak, v uzavřeném prostoru se množí bakterie a mohou vznikat i plísně. Krytku používejte jen cesty!

Necháváte jazyk ladem

Představte si jazyk jako dlouho neluxovaný koberec, do kterého za léta napadalo hodně nečistot. A že jich v ústech je! Věřili byste, že v puse žije až 700 bakterií? A spousta z nich je právě na povrchu jazyka. Co způsobují? Špatný dech, otupění chuťových vjemů nebo parodontózu, to když se bakterie z jazyka přesunou do zubů a začnou tam dělat neplechu.

PRVNÍ POMOC: Kupte si škrabku na jazyk (nikdy ho nečistěte kartáčkem). Nejdříve si vypláchněte pusu ústní vodou. Jazyk čistěte táhlým pohybem zezadu dopředu. Jakmile se dostanete ke špičce, škrabku opláchněte.

Neměníte včas kartáček

Kvalitní zubní kartáček vás vyjde do stovky. Přestože nejde o nijak velkou finanční újmu, většina z nás ho zapomíná pravidelně měnit. Podle stomatologů byste si měli kupovat nový každé tři měsíce. Rychlou výměnu si zaslouží i roztřepený kartáček, jehož štětinky už neslouží tak, jak by měly. Když to necháte být, je to stejné, jako kdybyste myli podlahu špinavou vodou. Bakterie v zubech zůstávají nebo se roznášejí kolem. A máte zaděláno na průšvih.



PRVNÍ POMOC: Dbejte na pravidelnou výměnu, a to hlavně po nemoci. Bakterie můžou v zubním kartáčku přežívat, a vy tak zbytečně riskujete další zdravotní komplikace. Dbejte také na to, aby se váš kartáček nedotýkal ostatních. Nákaza by mohla být téměř okamžitá.

Nemáte kartáček?

ZNÁTE TO: Potřebujete někde nouzově přespat a nemáte u sebe pastu a kartáček. Co teď? Zkuste sníst syrovou mrkev, celer, kedlubnu nebo jablko. Kousáním do tuhého ovoce nebo zeleniny zbavíte zuby plaku a nečistot. Žvýkání zase podpoří tvorbu slin, které fungují jako přírodní dezinfekce.

Ignorujete zápach z úst

Ano, každému je někdy cítit z pusy. Jde o to, jestli se jedná o takovou krátkodobou záležitost, jako je česnek, cibule či ryba k obědu. Nebo se to týká něčeho závažnějšího: cukrovky, zažívacích problémů. Ať tak, či onak, špatný dech neignorujte a nepřebíjejte ho žvýkačkou. Může být signálem, že se ve vaší puse něco děje. Jednou z příčin může být onemocnění dásní (jmenuje se halitóza) nebo nedostatečná ústní hygiena.

PRVNÍ POMOC: Chcete vědět, jak na tom jste? Udělejte si malý test dechu. Olízněte si vnitřní stranu zápěstí, počkejte pár sekund a pak k místu přičichněte. Pokud to není žádná sláva, zkuste více používat mezizubní kartáček, který zbaví chrup plaku a zbytků jídel. Zkontrolujte také svůj jídelníček. U zastánců drastických diet se může stát, že tělo místo cukrů štěpí tuky, a tak vznikají aromatické látky ketony.

Hřebíčková ústní voda

Zbaví vás bakterií a vybělí váš chrup. Zkuste ji také! Jak na to: Do kastrůlku nalijte hrnek vody. Přidejte lžičku hřebíčku, lžičku mleté skořice a nechte projít varem. Poté směs odstavte z vařiče. Jakmile vychladne, přeceďte ji přes sítko. Roztok nalijte do uzavíratelné lahvičky, zakápněte čtyřmi kapkami esenciálního oleje s mátou peprnou a uzavřete. Ústní vodu před použitím vždy protřepejte V ledničce vám vydrží týden.