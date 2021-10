Základem prevence péče o zuby by měla být pravidelná návštěva zubaře a dentální hygieny jednou za půl roku. Bez ohledu na strach ze zubní prohlídky nebo nedostatek času. Ovšem stejně nejvíce záleží na tom, jak o své zuby pečujete vy. Někdo má tu výhodu, že má chrup nekazivý, někdo přesně naopak. Když budete dodržovat základní pravidla péče o zuby, měla byste být v pohodě.

Každodenní praxe

Stejně jako u pokožky je základem zdraví kvalitní a pravidelné čištění. Pokud vám nevyhovují klasické kartáčky, můžete vyzkoušet přírodní variantu, trochu exoticky působící kartáček Siwak známý také jako Meswak. Je to vlastně kořen stromu s názvem Salvadora perská, a čistíte zuby tím, že kartáček žvýkáte.

Pro našince je to asi trochu neobvyklé, ale tyto kartáčky jsou vhodné třeba na cesty nebo na dočištění zubů, protože chrání sklovinu, bělí zuby a odstraňují staré skvrny. Vyzkoušet můžete také bambusové kartáčky, které se od klasických výrazně neliší, nabízejí různou tvrdost štětin, ale jsou přitom ekologické.



Samotné čištění zubů by mělo vypadat v základu tak, že vyberete typ a tvrdost kartáčku - nejměkčí je nejšetrnější ke sklovině, nebudete na zuby příliš tlačit a krouživým pohybem čistíte zuby i dásně v předních i zadních prostorách, aspoň dvě minuty. Ale u každého je délka čištění jiná.

Pro kontrolu přejeďte jazykem po zubech, a pokud cítíte nános na zubech, čistěte dál...

Pak by se vaše pozornost měla přesunout k mezizubním prostorám, kam se kartáček nedostane. Mezizubní „čistítka“ si také můžete pořídit v ekologické, bambusové variantě, a je důležité s nimi pročistit všechny mezizubní prostory.

Tam, kam se dostat nemůžete, nebo jen zčásti, doporučujeme dočistit zubní nití. Opět v dostání i v ekologické bambusové variantě.

Když je vyčištěno

Po dočištění mezizubními kartáčky (někdy je třeba použít více velikostí) většina lidí sahá po ústní vodě podle rady zubních lékařů, ale není nutné ji používat po každém čištění, pokud nemáte nějaký specifický problém. Ústní vody totiž v ústní dutině „zahubí doslova vše“.

Mnohem šetrnější je mulgování olejem. Mulgovat znamená prokloktat či by se dalo říct „promýt nebo proválet“. Tedy vezmete do úst, vždy po vyčištění a dočištění, asi lžíci až dvě přírodního oleje, nejvíce se osvědčil kokosový nebo sezamový, ale využít můžete i olivový, slunečnicový, mandlový a další (v některých drogeriích nebo prodejnách přírodní kosmetiky mají ústní olej, většinou s příměsí máty či šalvěje, už přímo ke koupi), a budete ho pomalu převalovat v ústech.

Zaměřte se na to, abyste olejem pročistila všechny zuby. Celá procedura může trvat minutu, ale také deset, je to jen na vás. Na závěr olej, na který se nabalilo velké množství nečistot vyplivněte, nejlépe do odpadkového koše.

Bylinný balzám

I bylinky se dají využít při očistě ústní dutiny a hlavně při její dezinfekci. Pokud jste například po zubařském zákroku nebo trpíte dlouhodobým zánětem v ústní dutině, jsou právě byliny skvělým balzámem na bolest.

Pokud máte využít odvar na kloktání, vařte příslušnou bylinku v půl litru až litru vody asi deset minut poté, co voda začne vařit. Pak sceďte a nechte vychladnout. Odvar vždy vydrží v lednici několik dní, jen je dobré ho vždy před kloktáním přihřát zhruba na pokojovou teplotu.

Jak využít bylinky

V péči o chrup určitě nezapomínejte na bylinky, někdy umí doslova zázraky.

Dubová kůra Má protizánětlivé účinky a také brání krvácení, je proto skvělou součástí přírodních zubních past. Posloužit může i odvar z dubové kůry. Pokud máte zánět dásní, kloktejte pravidelně dvakrát denně.

Hřebíček Nenápadné koření je součástí snad každé kuchyně, ale indická ájurvéda si ho váží i jako pomocníka při léčení. Pokud trpíte na bolavé zuby a dásně, svařte tři hřebíčky dvě minuty v troše oleje, zchlaďte a potírejte.

Úlevný tymián Když vás bolí zuby a potřebujete jim ulevit, po můžete jednoduše žvýkat listy tymiánu. Asi o něco příjemnější je pak odvar z tymiánu, ten si uvařte na celý den a po doušcích popíjejte, uleví vám od bolesti.

Uklidňující šalvěj Šalvěj má antiseptické a antibakteriální účinky a také podporuje hojení. Pokud tedy máte za sebou nepříjemný lékařský zákrok, pečujte o své zuby tím, že budete kloktat aspoň 3× denně šalvějový odvar. Výborná je i v zubní pastě.