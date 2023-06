RECENZE: Park Beyond je zábavný, ale dost poruchový park

Úvod Park Beyond je jiný, než byste od tycoonu čekali. Je snový a surrealistický. V tutoriálu stavíte horskou dráhu napříč městem až k zábavnímu parku na okraji. Je to sen či metafora na přijímací pohovor? Kdo ví, ale vaše nápaditost upoutá majitele sítě zábavních parků Phila.

Phil je snílek idealista a vizionář stejně jako vy. Pravděpodobně by hodně rychle zkrachoval nebýt hlasu rozumu ve formě pobočnice Izzy, která je kovaná materialistka. Nezajímá ji pokrok ani originalita, pouze zelená čísla. Od Phila dostanete první zakázku – znovu zprovoznit menší zábavní park, kterému se příliš nevedlo.

Park Beyond cílí i v kampani na znovuhratelnost a příběh. Před startem mise se na schůzi vedení určí business plán: například na jakou demografickou skupinu se zaměříte, jaké výhody budete mít do začátku a občas i téma, které pro svůj park zvolíte nebo priority mise. Tím se průchod každým levelem může slušně rozkošatět. Rozhodnete se, zda budete cílit na teenagery, rodiny nebo dospělé a podle toho i uzpůsobíte svou strategii v misi. Každá z osmi úrovní přináší něco nového, i hrozby, se kterými se musíte popasovat.

Kromě cílů hlavních je možné plnit i nepovinné a výzvy. Pokud budete svědomitě plnit vše, hra dá zabrat. S kampaní si autoři hodně vyhráli. Po zdárném dokončení kampaně můžete samozřejmě pokračovat v sandboxu. Hra bude mít nejspíš hojnou podporu DLC, takže může vydržet opravdu dlouho.

Idealismus a materialismus jsou tématem celé hry. Pokud se příliš rozjedete ve svých kreacích, nejspíš přijdete hodně rychle na buben. Váš park musíte přizpůsobit cílovce, a to od nabízeného občerstvení po atrakce. I horské dráhy budete muset navrhnout tak, aby vyhovovaly návštěvníkům parku. Logicky, pokud cílíte na rodiny, těžko nalákáte davy rodičů na horskou dráhu s maximálkou 200km/h a přetížením 14 G. Rodiny ocení něco, co bude kreativní a pohodové, teeangeři touží po vzrůšu a dospělí uvítají spíš komfort. Aspoň tak by to mělo fungovat podle představ tvůrců. Jak to funguje ve hře doopravdy, to je věc druhá.

Z-nemožnit úplně všechno

Park Beyond nechává pracovat představivost a horské dráhy mohou být hodně fantaskní. To zajišťují speciální moduly, kterými lze dráhy osadit. Děla, rampy nebo odrážedla mohou opentlit každou dráhu. Při stavbě lze přidávat i takzvané hooks. Jsou to pravidla, která mají přizpůsobit dráhu cílové skupině. Přináší výzvu do samého navrhování. Například, pokud tvoříte pro rodiny, můžete nastavit hook: maximální rychlost nesmí přesáhnout 80 km/h a trať má dostatek brzd. Když to při stavbě splníte, dráha dostane patřičnou certifikaci, která zvýší zájem rodin.

Park Beyond

Park Beyond chce být hodně crazy a ty nejvíc bláznivé věci jsou upgrady – Impossify. Říkejme tomu z-nemožnění. Z-nemožnit lze atrakce, obchody i personál. Je to upgrade, který z celkem decentní atrakce udělá high-tech šílenost. Animatronické loutky, ze kterých by bledly závistí i v Boston Dynamics, si pak budou pohrávat s kapslemi plnými návštěvníků, kolotoče popřou veškeré zákony fyziky a letecký trenažér vyletí do atmosféry.

Návštěvníci budou řvát nadšením, utratí další těžce vydřené virtuální peníze a svolně pozvracejí luxusní záchody. Obchody po z-nemožnění dostanou bonusy a personál lepší vybavení – například uklízeč rychleji zamete nepořádek a ještě u toho pobaví hosty. U atrakcí je ale dobré to nepřehnat, protože z toho všechno popírání fyziky a bezpečnostních předpisů se u návštěvníků může objevit zcela nová nemoc newphoria. Takový návštěvník s newphorií si park moc neužije a potřebuje akutní pomoc od lékařského personálu.

Vylepšení nejsou zadarmo. Každé z-nemožnění stojí vygenerované body amazementu. V Park Beyond si nemusíte hlídat jen přísun zlaťáků. Ze zábavních atrakcí také generujete amazement. Čím víc se návštěvníci baví, tím rychleji se vám naplňuje měřák z-nemožnění. Další do mixu je fun. Díky kombinaci fun, celkové spokojenosti hostů a čistotě leveluje park na další úroveň. Což dává možnost odemknout si v laboratoři nové sety budov, atrakcí i témat. Čím vyšší level parku, tím také zvládne pojmout víc návštěvníků.

Celé to vypadá dost komplikovaně, ale je to jednoduché, každá atrakce generuje určitou míru financí, amazementu a fun. Kromě financí, které jsou transparentní, je přísun fun a amazementu zahalen mystériem. Hra to nějak počítá a vy jí musíte věřit, že dobře. Pokud máte vysoký přísun fun, ale všude nablito, na další úroveň se nedostanete. Stejně tak, pokud je nízká spokojenost návštěvníků.

Temná strana parku

Zní to všechno super, a vážně se mi líbí všechna ta fantaskní udělátka. Odlišuje to Park Beyond od konkurence i od korunovaného krále Rollercoaster Tycoon. Jenže stařičký Rollercoaster Tycoon netrefil hřebíček na hlavičku jen svým tématem, ale i hratelností a vypilovaností. V Park Beyond vše funguje dobře na povrchu, ale čím víc se do hry noříte, tím víc skřípe. Je to opravdu škoda, protože pokud by titul zůstal déle ve vývoji, všechno mohlo dopadnout o poznání lépe. Vnitřní systémy hry umí být docela propracované, když fungují.

Park Beyond

Ve hře mnoho vnitřních mechanismů momentálně funguje všelijak. Atrakce, která by neměla ani omylem zaujmout jistou skupinu, je pro ni jako magnet. Můžete hodinu piplat část parku a specializovat ji pro dospělé, vystavět luxusní stánky a atrakce, po kterých by se měli dospělí sápat jako po kafi po ránu, ale vše přijde vniveč. Nikoho to nezajímá. Ve hře se důvod nedozvíte. Sice můžete pročítat dojmy panáčků, ale proč jim ona horská dráha nebo atrakce nevoní, to ne. Trochu nápomocné jsou různé grafy a filtry, ale i tam se toho moc nevyčte. Například úplně chybí filtr na míru znečištění.

Dalším velkým problémem, který povede k časté frustraci, je nemožnost úkolovat zaměstnance. V jedné části parku se panáčci budou brodit smetím a vy jen doufáte, že se někdo uráčí nakonec přeci jen přijít a uklidit to. Radost do duše vám vženou i opraváři, kteří nechají několik dní ležet ladem čoudící atrakci. Raději se všichni prochází na opačném konci parku. To vás bude nutit k něčemu, co v budovatelské strategii nechcete. Ne přizpůsobit se potřebám zákazníků, ale obcházet nedokonalosti hry. Místo obrovského parku je tak nejefektivnější všechno nahňácat na co nejmenší plochu. Nebo poklidně relaxovat v sandboxu na lehkou obtížnost.

Taková třešnička na dortu jsou nevysvětlitelné propady příjmů, kdy vám přestanou z neznámého důvodu úplně panáčci chodit na atrakce nebo se atrakce zaseknou. Technicky má hra ještě hodně co dohánět. Zdá se, že se v jistém bodě začne AI zkratovat a hra se zblázní. Panáčci jako by hromadně zblbli a nebyli schopni plnit základní potřeby. Dokonce mi zmizela z parku celá demografická skupina.

Zblblý panáček si ani nedojde koupit pití, nezajde na záchod a vám letí rating střemhlav dolů spolu s příjmy. Pokud ten moment, který nastává kolem tisícovky návštěvníků parku, nějak přežijete, tak pak se hra celkem uklidní, umělá inteligence se dostane z mozkové smrti a vše opět běží normálně. Přestát vrtochy AI je největší výzva celé hry.

Najdi, co je na obrázku špatně

Asi znáte obrázky, na které čím déle se koukáte, tím divnější a nepřirozenější jsou. Takový je skoro každý screenshot z Park Beyond. Budovy se překrývají, cesty na atrakce protínají stánek s kebabem nebo záchod. To je úplně normální výjev. Pokud si chcete piplat park po estetické stránce, můžete, ale hra vám to neulehčuje.

Manipulace s objekty je na PC krapet na hlavu. Celkem slušně to zvládli autoři u stavby horských drah, ale při stavění budov to je jako by dělalo ovládání zcela jiné studio. Pokud chcete rotovat a naklánět segmenty horské dráhy, dělá se to pomocí myši a podržení kláves Ctrl a Alt. Je to docela pohodlné. Pro precizní umístění a rotaci budov v normálním režimu je ovšem nutné vyvolat navigační kříž jak z 3D grafických programů 3DsMax nebo Blender. Možnost prakticky od základu si poskládat budovy z assetů je jen pro otrlé, protože než všechno pořádně napozicujete a narotujete, park vám nejspíš za nedbalost zavřou.

Park Beyond

Oceňuji otevřenost vývojářů naházet do hry všechno, co by mohlo někoho zaujmout. Do detailu upravovat každičkou píď parku. Ale kvůli krkolomnému ovládání rezignujete a tento vpravdě mocný nástroj použijete možná tak na umístnění modelu bizona před stánek s pizzou. Celému kreativnímu procesu by také prospělo, kdyby se nezavíralo menu assetů pokaždé, když něco postavíte.

Graficky je hra moc povedená a díky Unreal Engine i svižná. Park si můžete prohlédnout i očima návštěvníků a zajezdit si na všech atrakcích. Samoúčelná blbost, ale já to používal skoro jako šetřič obrazovky. Klidně jsem jen hodinu sledoval očima jednoho z návštěvníků, jak si užívá park. I hudba a ozvučení jsou v pořádku, hru doprovází typický tycoonovský soundtrack a návštěvníci mluví zdejším „simlishem“. Ačkoliv hra nemá českou lokalizaci, občas je od návštěvníků v tom všem blábolení slyšet užaslé zastřené „ty kráso“.

Moře zábavy i chyb

Park Beyond je pod tím vším nánosem chyb a bugů zábavný a chytlavý titul, který může potěšit každého tycoonového nadšence. Nepostrádá originální nápady, které ho odlišují od ostatních, ani zajímavě podanou kampaň. Pokud se přenesete přes technické potíže, hra má šanci si vás získat. Potřebovala by ale ještě nějakou tu dobu zůstat ve vývoji a zpohodlnit ovládání.