RECENZE: Cartel Tycoon je návyková strategie o návykových látkách

Žánr tycoon je většinou o mírumilovném budování obchodních impérií. Co když se ovšem do podnikání pustí chladnokrevní mafiáni? Droga může být cokoliv, i taková čokoláda. Ale na plantážích Cesara Garcettiho růst kakaové boby určitě neuvidíte. Jeho políčka jsou plná jen těch nejkvalitnějších drog.

Nový kápo na ostrově

Cartel Tycoon se volně inspiruje událostmi z osmdesátých let. V Latinské Americe došlo k velkému drogovému boomu. Kartely vzaly trh USA útokem. Spousta podnikatelů přišla k pohádkovému jmění za cenu mnoha životů. Podobný scénář čeká i v samotné hře, která nabízí tři herní režimy – kampaň, sandbox a survival. Ve třech příběhových kampaních vybudujete na zkorumpovaném ostrůvku drogové impérium.

První příběhová kampaň je zároveň tutoriál. Hra je dost komplikovaná, a i přes to, že znáte Transport Tycoon a jemu podobné, je tutoriál nutností. Cartel Tycoon sice čerpá z bohaté studnice nápadů svých předchůdců, ale spoustu věcí dělá jinak. Zvládnout základní výrobní řetězec by bylo bez tutoriálu pracné. Orientovat se ve všech zákonitostech hry chce cvik. Druhá kampaň už je o poznání obtížnější. Máte výrazně omezený počáteční kapitál i horší pozici a třetí otestuje vaše schopnosti ještě víc.

Příběhové kampaně dohrajete za solidních 10 až 15 hodin a za splnění odemknete nové rezidence. Pokud raději hrajete bez vyššího cíle, sandbox nabízí stovky hodin zábavy, kde si můžete plně přizpůsobit vše dle svých preferencí. Vyberete si počátečního kápa, místo na ostrově, kde chcete začít a podmínky hry. Survival je jen pro ty, kteří hledají maximální výzvu, cílem je přežít co nejdéle v nefér podmínkách.

Cartel Tycoon je osobitý, naštěstí nejen svým zasazením. Z tématu nelegálního obchodu těží, co to jde. Klíčové je budování produkčních staveb (farmy, plantáže, továrny), skladů a transportních společností, které rozváží materiály nebo hotové produkty k dalším budovám. Centrálou je rezidence, která obstarává okolní budovy. Farem a plantáží je několik druhů. Tráva, opium, koka, každá vyžaduje jinou půdu.

Cartel Tycoon Cartel Tycoon

Čím dražší droga, tím složitější výrobní řetězec. U opia vám stačí jen farma, sklad a transport k přístavu, letišti nebo hraničnímu přejezdu. Tráva vyžaduje navíc sušárnu. U syntetických substancí je řetěz ještě delší a zahrnuje hned několik chemických továren a laboratoří. Poptávka po zboží se mění, flexibilita je namístě. Krom nelegálních políček jsou k dispozici i legální farmy. Slouží jako zástěrka a maskování.

Mafiánská hierarchie

Zajímavých novinek, ozvláštňujících hratelnost, je několik. Jednou takovou je systém kumpánů – lieutenants. Gang má svou hierarchii. Na samém vrcholku pyramidy je vaše postava – kápo, velký šéf. Pod ním až čtrnáct gangsterů lačnících tajně po moci. Každý lieutenant je jedinečný, s vlastní sadou aktivních a pasivních dovedností odemykaných povyšováním za nabyté zkušenosti. Lieutenants mohou plnit speciální příkazy, pomáhat s přepravou zboží, bránit nemovitosti nebo útočit.

Mafiánská famílie nemůže bobtnat do nekonečna. Pozice mají omezený počet míst. Koho povýšit a koho nechat na jeho stupni je věčné dilema. Pokud někoho nepovýšíte, riskujete, že zvlčí a půjde vám po krku. Ale to se může stát, i když své gangsterské bratry a sestry rozmazlujete. Svět mafiánů je nemilosrdný. Život kápa není život kartelu. Pokud kápo padne, můžete povýšit někoho kompetentního z gangu a pokračovat v odkazu. Vztahy lze upevňovat i plněním požadavků jednotlivých gangsterů. Za úspěch se vám odmění vyšší oddaností a za neúspěch ztrátou důvěry ve vaše velení, nebo jiným postihem.

Cartel Tycoon

Někteří gangsteři vyžadují pro svůj „komfort“ i míru teroru v ulicích. Pokud je moc klid, nudí se a vymýšlí blbosti. Na vlastní pěst vyrazí udělat binec a vám zadělat na průšvih. Disciplinární potrestání kulkou mezi oči je účinné, ale můžete tak ztratit cenného gangstera. Systém je propracovaný opravdu do hloubky. Jediné, co mohli autoři více rozvinout, jsou souboje. Jde pouze o přetahovanou, kdo má v součtu vyšší útočné číslo, vyhrává.

Loajalita a teror

Diplomacie není jen záležitostí interní, vztahy budujete i s konkurenčními gangy nebo význačnými osobnostmi. Ostrov je rozdělený na několik zón. Každá zóna má jedno město a body zájmu. Každý na ostrově je zkorumpovaný. Ať je to šéf mezinárodního letiště, bojovník za svobodu nebo starosta. Všichni jsou připraveni vám otevřít svou náruč dokořán a pomoci zaplavit svět drogami. Pokud jim z toho něco kápne, samozřejmě.

Vládu nad regionem získáte poražením místního gangu a splněním požadavků daného starosty. Někdy je motivace čistě sobecká, jindy po vás požadují ekonomicky či kulturně povznést daný region. Sice vaše podnikání není vrcholem ctnosti, ale lidem dáváte práci a přinášíte na chudý ostrov peníze. Starostové jsou si toho dobře vědomi. Požadavků je vždy několik, nemění se. Pořád stejné jsou i rozhovory se starosty. A to jak v kampani, tak sandboxu. Hře by jistá míra randomizace prospěla. Rozhovory perfektně budují atmosféru, nešetří gangsterským slangem, ale když čtete stejný rozhovor už popáté v řadě, uvítali byste možnost jedním klikem přeskočit na konec.

Cartel Tycoon Cartel Tycoon

Úkoly jsou náročné spíš na čas, než na hráčský um. Když splníte veškeré požadavky, starosta vám dá nejen „klíč“ od města – naprostou volnost ve výstavbě čehokoliv, co si zamanete ve městě i v okolí, ale rád pomůže i s krytím nelegálních operací: pozastavit vyšetřování, snížit teror nebo odkoupit zabavený majetek. Jsou to ti nejmocnější pomocníci a čím víc starostů máte pod palcem, tím snazší je unikat zákonu.

Nebezpečí vám hrozí ze všech stran, zuby si na vás brousí zákon, nepřátelské gangy i vaši vlastní lidé. Jako mafiánský boss stále vyvažujete váhy loajality a teroru – dva nejdůležitější ukazatele ve hře. Loajalita značí, jak vás vnímá obyčejný lid. Teror reprezentuje zákon. Pokud vám klesne loajalita na nulu, lid vezme spravedlnost do vlastních rukou a vašeho kápa popraví. Když teror vystoupá do maxima, zastřelí vás speciální jednotky. Cílem Cartel Tycoon je nastolení rovnováhy. Teror udržovat co nejnižší a loajalitu nejvyšší.

Teror roste s každou nelegální operací a jeho nárůst je závislý na vážnosti přestupku. Problém vám může způsobit i přebytek zboží ve skladech nebo sejf přetékající špinavými penězi. Plnou pokladnici vyřešíte praním peněz ve vlastněných městech. V metropolích lze postavit budovy, které vám peníze za daný časový úsek vyperou. Stačí jen zadat jedné z rezidencí cestu k danému podniku a náklaďáky plné peněz se postarají o zbytek. Legální peníze vám otevírají mnohem víc možností. Financujete z nich společenské akce zvyšující loajalitu, výzkum nových technologií, upgrady budov i úplatky. Hra vás zábavným způsobem motivuje k zefektivnění celého podniku a udržení vašich nekalých operací co nejdál od zraků dotěrné policie.

I když vám sociálně méně přizpůsobiví mafiáni budou tvrdit opak, udržet zájem policie co nejmenší, je pro byznys nejzdravější řešení. Teror má několik úrovní. První je policejní razie, na jednu z vašich nemovitostí, druhá úroveň zapříčiní blokádu silnic, blokádu měst, nasazení armády a tak to pokračuje dál až k represím, které znatelně poškodí celý kartel.

Cartel Tycoon

Způsob, jak efektivně snížit teror, je požádat starosty o pomoc, kteří zmanipulují veřejné mínění, což vám sníží teror, zároveň i poškodí reputaci – loajalitu. Tu si koupíte zpět nějakou akcí pro veřejnost. Je to monotónní kolotoč, kde pokaždé, když provedete nějakou nekalost, bušíte na dveře starostů s prosíkem, ať zametou váš nepořádek. Trochu můžete snížit expanzi teroru pomocí legálních podniků. Poskytují krytí. Drogy schované v avokádech, kuřatech, nebo psích konzervách by měly mít větší šanci se nepozorovaně dostat přes hranice. Pokud ale vypukne válka gangů, teror vystoupá raketovou rychlostí.

Exkurze do tropického ráje

Hra je líbivá, i přes moderní grafiku evokuje svým vizuálem klasiky žánru. Zároveň má moderní UI, které je přehledné a jednoduché. Jediné, co mu chybí, je lepší notifikace důležitých událostí. Hru doprovází latinskoamerická hudba. I když jí neholdujete, tak do hry sedne perfektně.

Cartel Tycoon Cartel Tycoon

V Cartel Tycoon jsem se potýkal se zvláštním bugem. Při startu nové hry se nemusí zaktivovat některé herní mechaniky. Může úplně vypadnout systém levelování postav, nebo úroveň teroru stoupá, i když pašujete zboží schované v konzervách. Chyby jsou dost chaotické a hru činí tak obtížnou, že je nehratelná. Naštěstí je řešení snadné, stačí rozehrát hru znovu a zkontrolovat, zda vše funguje, jak má. Je také třeba upozornit, že hra sice má nálepku verze 1.0, ale hotová není. U vedlejších postav vás v polovině jejich questů zarazí nápis „coming soon“. Autoři na hře stále pracují a slibují hru doladit a rozšířit v budoucnu.

Tycoon nejen pro milovníky drog

Dlouho jsem nehrál tycoon, který by byl taková výzva. Neustále hlídáte tolik věcí, div se vám nerozskočí hlava. O to sladší je vítězství, když konečně se svým drogovým kartelem ovládnete celý ostrov. Cartel Tycoon dovede být pořádně tuhé sousto. Nebezpečí na vás číhá z venku i zevnitř a do hry přináší spoustu nových možností, jak se s řízením společnosti popasovat. Pro nadšence do tycoonů nutnost. S koupí bych ovšem počkal. Plného potenciálu hra dosáhne, až bude opravdu kompletní a vyladěná. Některé věci jsou zatím jen na okrasu a nemají ve hře význam.