Roller Champions od Ubisoftu nevypadá jako něco extra, ale hraje se fajn

Alfa demo si můžete stáhnout na PC přes Uplay, download má necelé 2 GB. Dopředu však varuji, že bez připojeného gamepadu to nemá moc cenu. Demo je uzpůsobeno pro hraní na ovladači.

Roller Champions

O co vlastně jde? Hraje se tři na tři, jezdí se v oválných arénách na bruslích a zápasí se o míč, který je třeba prohodit brankou. Zápas trvá pět minut. To zní celkem snadno, že? Chyba lávky.

Špatný závěr je zřejmě způsobený i zvolenou stylizací, nicméně Roller Champions je přeci jen komplexnější a náročnější, než se na první pohled tváří. V prvé řadě nestačí jen držet tlačítko pro zrychlení. Pokud to chcete skutečně rozpálit, musíte využívat ramp po stranách. Už to vyžaduje trochu cviku. Jenže to je teprve začátek.

S míčem v ruce nemůžete hned skórovat. Nejprve je třeba projet alespoň jedno kolo, aniž by vás protihráči o míč připravili. Teprve pak můžete střelit míč na branku a získat bod. I to je však málo. Za více okruhů získáte i více bodů.

Soupeři se vás snaží o míč připravit a záleží, jak kvalitní máte tým. Můžete si přihrávat, pokoušet se o parádičky a doufat, že vaši spoluhráči budou užiteční a podaří se jim oponenty srazit na zem. Což mimochodem také není tak snadné.

V Roller Champions zkrátka záleží na skillu. Aktuálně zápasy více připomínají první hodiny tenisu, než krásné výměny profíků v televizi. Ale i tak je to zábava. Má to náboj, přetahovaná o míč je plná adrenalinu a rychle to odsýpá. Za pět minut je po všem a můžete se pustit do další hry.

Už v demu lze vypozorovat klasický neduh hraní online. Nejde ani tak o hráče, kterým to ještě nejde, ale ty, jenž hru záměrně kazí. Třeba když vás spoluhráč schválně sráží, i když máte míč. To by měl odfiltrovat matchmaking.

Hra je plánována na příští rok a prozatím neznáme systém monetizace. Náhodně vygenerované vzhledy a oblečky v demu dávají tušit, za co se bude platit. To je téměř jistota. Teď jde o to, zda zde bude i nějaký vstupní poplatek, nebo se pojede free 2 play.