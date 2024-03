Hra, o které mnozí snili na základní škole, se stala skutečností

Možná se i mezi vámi najdou tací, kteří tímto způsobem na základní škole profantazírovali nudnou hodinu dějepisu. Co by se asi tak stalo, kdyby se armáda rytířů postavila jedinci s moderním kulometem a granáty? Jak by se oddíl jezdců na koních vyrovnal s vojenskou helikoptérou? A že by bylo hrozně fajn si něco takového zažít aspoň ve formě videohry. Kingmakers jsou v takovém případě splněným přáním.

Krátce po představení začala hra Kingmakers šplhat v žebříčku přání na Steamu. Nedávno se pak autoři ze studia Redemption Road o Kingmakers rozpovídali pro server Insider Gaming. Díky tomu jsme o hře, která údajně má dorazit v rámci předběžného přístupu na Steam ještě letos, dozvěděli zase pár dalších střípků.

Nápad na hru údajně vyšel specificky z představy, jak by dopadlo využití moderní vojenské techniky ve středověké Anglii. Autoři zároveň k takovému konceptu ale chtějí přistupovat seriózně, což například znamená, že se hrdina s kulometem v ruce nepostaví pár desítkám zbrojnošů, nýbrž tisícihlavé armádě. To aby údajně byly síly aspoň vzdáleně vyrovnané.

Zároveň je také třeba, aby hra nebyla jen jakousi parodií na žánr středověkých akcí, ke které se dá přistupovat bez větších nároků na animace, herní mechaniky a grafiku. Autoři proto slibují, že si s tím vším dají patřičnou práci, aby hráči dostali opravdu věrné pojetí toho, jak vypadá animace zásahu střelou z kulometu a celkově herní fyzika. Dokonce zaznělo i přirovnání, že by se co do realističnosti animací chtěla hra Kingmakers přiblížit třeba v tomto ohledu opravdu vypiplanému The Last of Us Part 2.

Autoři se dále přiznávají, že měla být hra původně zasazena do doby starověkého Říma. Nakonec se však rozhodli pro středověké rytíře, což údajně hře dodá „větší ikoničnost“. Zde bychom snad jen dodali, že by se hráči určitě vůbec nezlobili, kdyby nakonec byla možnost s moderní výbavou navštívit víc epoch v dějinách lidstva. Ale k tomu si musí autoři dospět sami.

Nicméně dost zásadní informace je, že Kingmakers nebudou jen holou řežbou bez kontextu. Ve hře údajně bude přítomná příběhová kampaň, v rámci které budete dělat specifické změny v minulosti, abyste ovlivnili dějiny. Jak se hra vypořádá s časovými paradoxy, sice netušíme, ale zní to slibně.

V jednotlivých misích pak budete nejenom dominovat středověkým bitevním polím, ale také dobývat hrady, obsazovat cizí území a budovat vlastní impérium. To zahrnuje třeba stavění vesnic nebo verbování vojáků na svou stranu.

Autoři ještě několikrát zmínili, že velký důraz je kladen na umělou inteligenci, především ve spojitosti s masivními bitvami, do kterých se zapojí tisíce vojáků. Ti musí mít navržený realistický systém pohybu a spolupráce. Zároveň je však na místě také ohlížet se na optimalizaci výkonu, aby taková hra vůbec byla dostupná i pro slabší PC sestavy.

To proto, že Kingmakers mají mít multiplayerové prvky. Kampaň půjde hrát v kooperativním režimu, ovšem dojít má i na souboje hráčů mezi sebou. Než se však tato funkcionalita dostane do popředí, chtějí se autoři hry Kingmakers zaměřit spíš na zmíněnou kooperaci. Hodně bude také záležet na reakcích hráčů v předběžném přístupu.