Podívejte se, které hry loni vydělaly nejvíc peněz na Steamu

Naše čtenářská anketa o nejlepší hru roku je v plném proudu (pokud jste tak ještě neudělali, můžete hlasovat zde), některé světové servery však už mají hotovo. Výsledky většinou budí dost emocí, protože se najde vždy dostatek takových, kteří mají na výsledné pořadí jiný názor a kterým přijde, že jejich favorita nikdo nedokázal ocenit.

Baldur’s Gate 3 je skvělý a skvěle se i prodává.

Žebříček nejúspěšnějších her na Steamu ovšem žádný prostor pro diskusi a zpochybňování nedává, je totiž založený na jasně porovnatelných číslech vygenerovaného finančního zisku. Navíc zde nejsou vybrané tituly seřazeny sestupně, ale jen uspořádané do čtyř kategorií.

Tou první, nejprestižnější je platinová. Obsahuje desítku titulů, z nichž polovinu už dobře známe z předešlých let. Counter-Strike, Destiny 2, DOTA 2, PUBG, Apex Legends a korejské MMORPG Lost Ark byste si pravděpodobně bez většího přemýšlení tipli také.

Překvapivější je, že chybí jiná jména, která jsme si touto dobou pravidelně připomínali, jako Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege nebo War Thunder.

Nejméně známou novinkou ze seznamu je asi Sons Of The Forest.

Tyto zavedené značky totiž musely vyklidit místo před mimořádně našlapaným line-upem letošního roku. Mezi nejúspěšnější se místo nich vešel vítěz Game Awards Baldur’s Gate 3, extrémně dobře prodávané Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera, letošní díl Call of Duty (byť je tedy tím nejhůře hodnoceným v dějinách série), nezávislá hororová hra Sons of the Forest a navzdory své přítomnosti v Game Passu i Starfield. Desítku doplňuje Cyberpunk 2077, který sice vyšel již v roce 2020, ale letos dostal zásadní update a také výjimečně podařený datadisk Phantom Liberty. Do zlaté kategorie se pak zvládly probít Resident Evil 4, Armored Core VI a EA Sports FC.

Na celý žebříček se můžete podívat přímo na Steamu, pro našince je určitě zajímavá přítomnost Euro Truck Simulatoru ve stříbrné kategorii, případně jeho americké varianty v kategorii bronzové. Tyto hry má totiž na svědomí české studio SCS Software.