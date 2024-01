Descent: Legends of the Dark – The Betrayer's War | foto: Bonusweb.cz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Bývalé království Terrinoth, které jsme mohli společně navštívit víc než přede dvěma lety v deskovce Descent: Legends of the Dark, o sobě dává znovu vědět. Tvůrci si dali na čas, ale stálo to za to.