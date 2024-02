Kingmakers ukážou, jaké je to bojovat kalašnikovem proti rytířům

Videohry mimo jiné dávají možnost vyzkoušet si, jakým směrem by se asi historie vyvíjela, kdyby se v nějakém význačném bodě dějin hlavní hybatelé rozhodli jinak, než jak se skutečně rozhodli.

Jako jeden ze zdrojů inspirace uvádí vývojáři i české RPG Kingdom Come: Deliverance.

Třeba takové komplexní strategie od Paradoxu vám dají na volnou ruku ve vytváření politických spojenectví či sociálních zřízení na vašem území, takže můžete zcela změnit světové uspořádání. Vývojáři z Redemption Road Games ve své prvotině Kingmakers nabídnou rozhodně méně komplexní simulaci historického světa, ovšem pro většinu běžných smrtelníků asi i zábavnější. Zpracují totiž myšlenku, jak by asi ovlivnil středověký svět moderními zbraněmi ověšený návštěvník budoucnosti.

Oznamovací trailer přibližně do své poloviny vypadá jako klasická hry o rytířích ve stylu Chivalry nebo For Honor, jenže pak se na scénu přiřítí obrovský pick-up s náhonem 4×4 a začnou se dít věci. Brnění ani štíty nemají proti střelám ráže 7.62 žádnou šanci a tak se kolem hlavního „hrdiny“ rychle kopí hromada mrtvých těl lidí i koňů. Proti větším skupinkám nepřátel se hodí granáty a když už se nějaký ten nepřítel přeci jen dostane na dosah, dostane pořádnou ránu pažbou. Na samém konci ukázky se z nebe snese bojová helikoptéra.

A pak, že už dnes vývojáři neumí ničím překvapit.

Traileru se dočkalo vřelého přijetí a i když jde o očividnou nadsázku, je nutné uznat, že samotná hra nevypadá vůbec špatně. Grafika i animace jsou poměrně solidní, navíc najednou dokážou zobrazit opravdu veliké množství bojujících jednotek. Kromě přesné mušky budete muset využít i své strategické schopnosti, protože budete velet i svěřeným jednotkám. Navíc to vypadá, že zde bude i něco jako příběh. Autoři ve zdrojích inspirace mimochodem vedle her jako World War Z nebo Stronghold zmiňují i české RPG Kingdom Come: Deliverance.

V předběžném přístupu by měla vyjít hra ještě letos, další vývoj se pak bude ubírat na základě reakcí fanoušků.