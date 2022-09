Zombie akce Dead Island 2 se vyhrabala z hrobu a slibuje krvavý masakr

Hra byla oznámena už v roce 2014, o rok později se ovšem vydavatelský dům Deep Silver rozloučil se studiem Yager, protože se „neshodli na kreativní vizi“. Další rok následovala zpráva, že vývoj převzalo studio Sumo Digital, nicméně v roce 2019 přišla další změna studia – vývoj převzalo interní studio vydavatele Dambuster Studios (špatný Homefront: The Revolution a slušný Chorus).

A jak se zdá, bude to právě ono, které práce dotáhne do konce. Na herní akci Gamescom v německém Kolíne nad Rýnem totiž v rámci zahajovací ceremonie proběhlo oznámení, že hra vyjde 3. února 2023. Zároveň jsme viděli, na co se můžeme těšit.

Ačkoliv podobný vývoj většinou nevěstí nic dobrého, minimálně po technické stránce je to jiná hra než před lety. „Upřímně řečeno, Dead Island 2 byl téměř úplně nový začátek – Homefront byl na CryEnginu a toto je na UE4. Na Dead Islandu jsme strávili spoustu času vývojem naší gore technologie a spousta nástrojů je v Dead Islandu úplně nová,“ řekl britskému Eurogameru ředitel hry David Stenton.

Základní stavební kameny série ovšem zůstávají: bude to velmi brutální a krvavá akce, v níž budeme zombíky likvidovat zejména zbraněmi na blízko. Počítat můžeme i se svérázným humorem. Současní tvůrci se naopak rozloučili s původním záměrem zpracovat hru v otevřeném světě, a to v několika amerických městech. Namísto toho navštívíme pouze jedno – Los Angeles – které bude rozděleno do několika oblastí, jako třeba Beverly Hills či Venice Beach.

Oblasti nebudou dostupné hned, zpřístupní se až hraním, a to lineárním postupem v rámci příběhu. Budou se lišit velikostí, takže některé budou sevřenější, zatímco jiné nabídnou více prostoru k prozkoumání. Po otevření mezi nimi půjde volně přecházet a ke každé se vážou vlastní úkoly a herní aktivity.

Masakrovat zombíky budeme se šesti různými postavami, přičemž v kooperaci půjde hrát ve třech. Likvidace nepřátel bude hodně drsná a měla by zprostředkovat správný pocit uspokojení. Vzhledem k tomu, že půjde o hlavní náplň hry, neponechali v této oblasti autoři nic náhodě.

„Anatomicky jsou to zcela věrné modely. V podstatě jsme udělali všechno od vlasů, kůže, tuku, svalů, kostí a jsou tam vložené všechny orgány. Je to všechno procedurální. Když někdy zasáhnete dva nebo tři zombíky pořádným žíravým útokem nebo něčím podobným, potácejí se směrem k vám a vy vidíte, jak se rozpadají na kousky, a nestihnou to, protože se rozpustí dřív, než se k vám dostanou. Je to opravdu uspokojivé,“ řekl britskému Eurogameru kreativní ředitel James Worral.

Dead Island 2 Dead Island 2

Co se vlastní soubojů týče, tvůrci sázejí na menší počet zombíků, kteří ovšem dokážou hráčům zavařit.

„Schopnost udeřit, uhnout před chvatem a hned poté vrhnout molotov v rychlém sledu za sebou je docela zábavný rytmus. A právě skutečnost, že Dead Island 2 tento rytmus zřejmě udržuje, na mě udělala dojem. I když je zde systém výdrže, je neuvěřitelně štědrý. Můžete volně experimentovat s nejrůznějšími technikami, aniž byste byli nuceni každých deset sekund zastavit a nadechnout se,“ hodnotí své dojmy z boje redaktor serveru IGN.

V pozitivním duchu se vyjadřují i další hráči, kteří vyzkoušeli demo. Dead Island 2 zkrátka znovu nevynalézá kolo, nesnaží se zprostředkovat největší otevřený herní svět ani oscarový příběh o právech zombíků. Namísto toho se soustředí na to, čím nás kdysi bavila jednička. Možná to nevyjde, ale zatím se zdá, že by mohlo.

Dead Island 2 vychází 3. února na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 a Stadii.