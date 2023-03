Vyhřezlá střeva, useknuté hlavy. Dead Island 2 je hodně drsný masakr zombíků

Idylické záběry na Hollywood se rychle zbarví krví a promění v post-apokalyptický výjev. V následném intru sledujeme několik postav, kterak se snaží dostat, a to za každou cenu, do záchranného letadla. Krátce se nám tak představí šest hlavních bijců, z nichž si jednoho zvolíme. Každou postavu definuje sedm různých atributů, přičemž jeden je výjimečně vysoký a druhý výjimečně nízký, a dvě vrozené karty vlastností.

Moc sympatická parta to není. Já zvolil Ryana, exotického tanečníka, který v boji se zombíky využívá své fyzické síly. Jeho vrozené karty zahrnují zvětšení síly, když zablokuje útok nebo se mu vyhne, a léčení, když srazí zombíka. Poměrně brzy jsem získal další karty, takže si dovedu představit, že jimi půjde dobře přizpůsobit herní styl.

Po volbě hrdiny následuje pád letadla. Je třeba vyprostit se z trosek, zjistit, kdo přežil, a vydat se dál. Je to sice jen efektní tutoriálový tunel, ale musím uznat, že úvod má opravdu správně hutnou atmosféru, protože stále netuším, kdy na mě vybafnou první zombie a jak budou silné. Seznamuji se zde se slavnou herečkou, do jejíhož obydlí se budu muset po následujících událostech propracovat.

Jedno je třeba říct hned na začátku. Hra je záměrně (tedy aspoň doufám, že záměrně) plná všech možných klišé a stereotypů. Vlastně jsem si říkal, jak je možné, že tam toho tvůrci dokázali nacpat tolik, a to i po herní stránce.

Minimálně Ryan je takový ten typický zaměnitelný herní hrdina sériové výroby, kterého hned na začátku pokousá zombie, komunikuje s parťákem na vysílačce a hledá pojistky, aby otevřel různé brány a dveře. Součástí party v prvním hubu, což je od zombíků vyčištěné luxusní sídlo, je i drsňák, který na scénu vtrhnul s brokovnici v ruce a cedí hlášky typu „zabil jsem víc zombíků, než máš párů bot“ (adresováno majitelce vily).

Dead Island 2 se ovšem nehraje vůbec špatně. Zásluhu na tom má i systém FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), což je procedurální systém realistického poškození těla v závislosti na místě zásahu. Jinými slovy, bušení do zombíků vším možným je až nechutně realistické. Můžete odseknout hlavu, končetiny, po zásahu do břicha můžou vyhřeznout střeva a podobně. Zkoušel jsem pěstí rozmlátit do krvavé kaše už vyřízeného zombíka a řeknu vám, že na poměry videoher je Dead Island 2 až nebývale anatomicky detailní.

Záleží i na zbrani, co se zombíkem zásah udělá, každopádně ne každá přináší takové to správné uspokojení ze zásahu. Dáno je to zřejmě i tím, že jsem na začátku hry a ty nejzajímavější modifikace si teprve otevřu. Zbraně se bohužel opotřebovávají až moc rychle, craft a sbírání všemožných materiálů je tak povinnost.

Ačkoli jsou bitky hodně brutální a krvavé, rozhodně nejsou úplně hloupé. Správně načasovaný blok zombíka trochu omráčí, čímž získáte čas pro své kombo, korunované například efektním stětím hlavy. Další možnosti vnášejí právě postupně získávané karty.

Ne vždy se ovšem zvládnete ubránit přesile, proto je třeba využívat prvků v prostředí. Vidíte třeba na jedné straně příjezdové cesty kus jiskřícího kabelu a naproti hadici s vodou? Výborně, pusťte vodu a vytvořte past. Házet lze ovšem i návnadu, kdy nemyslící zombíky navedete do plamenů a podobně.

Dobrou zprávou je, že Dead Island 2 rozhodně není propadák. Hraje se dobře, místy dokonce skvěle. Otázkou ovšem je, zda přehnaná béčkovost nebude postupně spíš na škodu a zda výborně zpracované masakrování zombíků utáhne celou hru. Uvidíme v recenzi. Našince pak určitě potěší české titulky, a to i na konzolích.

Hra vychází 21. dubna na PC (Epic Store), PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.