Microsoft končí s přidáváním zpětně kompatibilních her na Xbox One

, aktualizováno

Microsoft odhalil poslední várku her z původního Xboxu a Xboxu 360, které budou zpětně kompatibilní na Xboxu One. Své úsilí přesouvá směrem ke kompatibilitě her na připravovaném Xboxu, který známe pod kódovým označením Project Scarlett.