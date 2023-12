To by šlo. Game Pass překvapil hitem Remnant 2, brzy nadělí i Far Cry 6

Asi největším překvapením je okamžitá dostupnost akčních postapokalyptických survival her Remnant: From the Ashes (PC, xboxy, cloud) a Remnant 2 (PC, Xbox Series X/S, cloud). Druhý díl totiž vyšel letos v červenci a sbírá poměrně pěkná hodnocení.

Hned v den vydání (1. prosince) už je v předplatném také budovatelská strategie SteamWorld Build (PC, xboxy, cloud) říznutá obranou podzemí a dobrodružná hra s liškou Spirit of the North (PC, xboxy, cloud).

Remnant 2 Far Cry 6 Goat Simulator 3 Against the Storm

Hráči se mohou během první poloviny prosince těšit ještě na střílečku Far Cry 6, bláznivou akční parodii Goat Simulator 3 či puzzle hru Tin Hearts, která nechá vzpomenout na legendární Lemmings.

Jízdní řád Game Passu