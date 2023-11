Předplatitelé PS Plus budou zdarma závodit s Legem a čistit vapkou

Do Vánoc je ještě docela daleko a než vám Ježíšek nadělí nějaký ten aktuální herní hit, budete se muset nějak zabavit. Předplatitelům online služby PS Plus by s tím mohla výrazně pomoci prosincová nabídka her zdarma.

Hlavním tahákem jsou povedené závody Lego 2K Drive. „Vezměte si otevřený svět festivalových závodů Forza Horizon, řízněte to měněním vozítek v závislosti na povrchu podle Sonic & All-Stars Racing Transformed a okořeňte akčním zápolením ve stylu Mario Kart. Máte? Výborně, výsledek tematicky ukotvěte ve světě Lega a je tu Lego 2K Drive,“ popsali jsme hru v naší letošní recenzi. Udělili jsme jí sice „jen“ 60 %, ovšem hlavním důvodem byla špatně zvolená cenová politika vydavatele.

Druhou hrou v nabídce je PowerWash Simulator, ve kterém vapkou čistíte zašpiněné předměty. Nezní to příliš zábavně, ale nenechte se zmýlit. „Nejblíže má tato hra k omalovánkám pro dospělé. Je to relaxační záležitost, ve které zašlé objekty probouzíte k životu tím, že odhalujete jejich zářivé barvy, které jsou schované pod nánosem špíny. Ideálním příkladem je například omývání virtuálního dětského hřiště, které prakticky vyzývá k tomu, abyste zašlou scenerii vrátili zpět do svého pestrobarevného stavu,“ napsal u nás Ondra a udělil 70 %.

To Sable jsme bohužel nerecenzovali, ale například takový PC Gamer ji ohodnotil 93 % a mluvil o ní jako o jedné z nejlepších her loňského roku. Vaším úkolem je prozkoumávat cizí planetu, díky poklidnému tempu a osobitému grafickému zpracování jde o ideální odpočinkovou záležitost.

Všechny hry budou v nabídce od 5. prosince, pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.