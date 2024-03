Hra ze světa Harryho Pottera masivně uspěla, Warner Bros to nestačí

Zdá se, že šéfové velkých herních firem jsou nepoučitelní a jako ve spirále opakují stále stejné chyby. Zmiňovaná kouzelnická hra Hogwarts Legacy je určena pro jednoho hráče a neobsahuje mikrotransakce. Sbírala nejenom skvělá hodnocení, ale také se výborně prodávala. Oproti tomu letošní komiksová akce Suicide Squad: Kill the Justice League, což je live service hra, u níž by vydavatel rád, aby v ní hráči průběžně utráceli, po komerční stránce propadla.

Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav ještě loni v prosinci prohlásil, že společnost se zaměřuje na transformaci svých největších, převážně PC a konzolových značek, které vznikají tři až čtyři roky, na vydávání většího množství live service, free 2 play multiplatformních her.

Hogwarts Legacy Suicide Squad: Kill the Justice League

Tuto strategii aktuálně potvrdil i šéf pro streamování a hry Jean-Briac Perrette, podle nějž se herní byznys Warner Bros točí okolo čtyř značek. Jsou to Mortal Kombat, Hra o trůny, DC a Harry Potter. Cílem je podle Perretta zajistit konzistentnější příjmy.

„Je to skvělý byznys, když máte hit jako Harry Potter, díky němuž vypadá celý rok úžasně, a pak, když ho nemáte, nebo bohužel přijde i nějaké zklamání – v tomto čtvrtletí jsme právě vydali Sebevražedný oddíl, který nebyl tak silný – je to prostě velmi nevyzpytatelné,“ řekl Perrette (via VGC).

Řešení vidí v expanzi do mobilního a multiplatformního free 2 play segmentu, od nějž si slibuje konzistentní příjmy, a sekundárně v live service hrách. Prozradil také, že první mobilní free 2 play hry vyjdou ještě letos.

Zamýšlí se také, že by bylo dobré vydat live service hru ze světa Harryho Pottera. „Takže namísto toho, abychom vydali hru pro konzole a bylo hotovo, mohli bychom vyvinout hru kolem Hogwarts Legacy či Harryho Pottera, která bude live service, kam mohou lidé přijít a hrát průběžně.“

Podle Perretta už existuje plán a věří ve „značný růst“ během následujících let. Tak jen aby jim do toho hráči nehodili vidle. Slavná značka totiž není automatická záruka skvělých prodejů.