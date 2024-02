Distributor není spokojený s prodeji Suicide Squad, čeká meziroční propad

Dlouhých devět let čekali fanoušci na novou hru od společnosti Rocksteady, o to větší zklamání jim pak přinesla. Suicide Squad: Kill the Justice League sice není nehratelný brak, jak někteří zlomyslní jedinci s oblibou šíří na sociálních sítích, bohužel ale ani nemá nic, čím by se v široké konkurenci tzv. live service her dokázal prosadit (viz naše recenze). A tak ho ani ne měsíc od vydání už hraje jen málokdo.

Proč trávit čas u průměrné rhy, když je tolik lepších?

Čísla Suicide Squad jsou dokonce horší, než jakými disponovali nešťastní Avengers, a tak už vydavatelství Warner Bros. muselo otevřeně přiznat, že jde o zklamání. Finanční ředitel Gunnar Wiedenfels ve čtvrtletním shrnutí potvrdil, že se hře nepodařilo naplnit očekávání a tak společnost čeká mimořádně veliký meziroční propad. Loni touto dobou totiž vydala „potterovské“ RPG Hogwarts Legacy, které se naopak prodávalo mimořádně skvěle.

Problém pro Warner Bros. pak představuje i závazek doplňovat průběžně hru o další obsah. Již brzy by mělo být možné vyzkoušet i postavu Jokera, plány, které budou vázat drahé výrobní kapacity studia, však musí existovat minimálně na rok dopředu. Jinak vývojáři riskují, že naštvou i tu poslední hrstku fanoušků, která jim ještě zůstala.