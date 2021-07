Warframe spojí hráče všech platforem, zaměří se i na příběh

Sci-fi střílečka Warframe vyšla sice už v roce 2013, na její podobě byste to však určitě nepoznali. Její autoři ze studia Digital Extremes se totiž o ní příkladně starají a kromě vylepšování grafiky hráče neustále zásobují i novým obsahem. Již brzy se tak mohou těšit na nový přídavek nazvaný The New War, který zásadním způsobem obohatí příběhové pozadí hry. Ze zhruba půl hodinové ukázky dokonce hra připomíná spíše příběhovou akční adventuru než klasickou online střílečku.

Ještě zajímavěji pak zní slibovaná funkce crossplay, která umožní propojení všech hráčů Warframe bez ohledu na to, jakou platformu používají. A to včetně těch od Sony, které se podobné mechanice dlouhodobě vyhýbalo (viz náš článek).

Ať už tedy mají vaši přátelé PC, playstationy, xboxy nebo Nintendo Switch, již brzy budete moci vydat se za dobrodružstvími společně. Co víc, platformy budete moci střídat jako ponožky, protože váš herní profil bude rovněž sdílený. To samé navíc prý bude platit i o chystané verzi pro mobilní telefony.

Bohužel ani pro jednu ze slíbených novinek neznámé přesné datum vydání, mělo by to být však ještě letos.

Pokud Warfrane ještě neznáte, není nic jednoduššího než se do něj zdarma zapojit už teď a zjistit, co na něm ty desítky milionů hráčů vlastně mají.